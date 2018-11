Dia da cultura e das comunidades foi assinalado este sábado.

Comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo em festa

A comunidade cabo-verdiana do Luxemburgo celebrou ontem, no Centro Cívico de Hesperange, o dia da cultura e das comunidades. A data oficial é 18 de outubro, associada ao nascimento do poeta cabo-verdiano Eugénio Tavares, e foi instituída pelo governo de Cabo Verde em 2012. Vem sendo celebrada desde 2013 no Luxemburgo por iniciativa da associação Amizade Cabo-Verdiana e, este ano, só ontem pôde ser assinalada.

15 Vários momentos da festa cabo-verdiana que se realizou ontem. Fotos: Aleida Vieira

Este ano foram homenageadas personalidades da comunidade que fizeram a diferença em áreas de atuação distintas. Desde o desporto, com o karateca Jordan Neves, a agentes associativos como o presidente da Federação das associações cabo-verdianas, Pedro Santos, e Celeste Monteiro, a primeira presidente da antiga Organização dos Cabo-verdianos no Luxemburgo (OCL), que deu origem à atual federação.



Yolanda Évora, conhecida pelo seu empenho e entrega à vida associativa, também foi uma das galardoadas da noite, ao lado de Maria de Jesus Luz, mãe de João da Luz, líder carismático da comunidade no Luxemburgo, falecido no início do ano, também ela ativa socialmente em prol da comunidade.



Homenageados foram ainda dois dos primeiros imigrantes cabo-verdianos que chegaram ao Grão-Ducado (em 1964), Bernardo Dias e Félix Gomes, este último falecido em março deste ano. Dias recordou: “Nem portugueses havia muitos. Fui-me desenrascando com os italianos porque as nossas línguas eram próximas e eu lá conseguia mais ou menos dizer as minhas ideias”. Agora é muito diferente: “Os cabo-verdianos que chegam encontram Cabo Verde aqui”, indicou.

A jornada cultural contou com grande adesão por parte da comunidade e amigos de outras nacionalidades que puderam beneficiar de um programa rico em cultura, gastronomia, dança, exposições e atividades dedicadas aos mais pequenos animadas pela associação APADOC.



A associação Ami ku nhos, conhecida por levar sempre a gastronomia cabo-verdiana aos eventos no país, possibilitou aos presentes a degustação de iguarias como a famosa cachupa, pastéis de atum, cuscuz com mel ou com leite, donetes, torresmos, entre outras.

Pelo palco passaram vários músicos e DJ da comunidade que animaram os presentes com músicas tradicionais da terra. A celebração contou ainda com a presença de vários artistas plásticos e uma exposição dos pintores Maria Gomes e Nelson Neves. Houve batuco, dança típica da ilha de Santiago, pelo grupo Terra Terra, contra-dança e kola san jon, estes últimos típicos da ilha de Santo Antão.

Aleida Vieira

