Comunicação, eletricidade e correio no topo das queixas dos residentes

O serviço de mediação do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR) recebeu 131 pedidos de intervenção em 2021. Em comparação com 2020 (134), houve apenas menos três casos. Do total, 107 queixas referem-se aos serviços de comunicações eletrónicas (109 queixas em 2020), 12 sobre eletricidade e/ou gás natural (oito em 2020) e outras 12 sobre os serviços postais (17 em 2020).

O ILR refere no seu relatório anual que 86% dos pedidos de mediação que recebeu foram feitos através da internet. Quanto aos pedidos de intervenção provenientes do Serviço Nacional do Mediador do Consumidor representam 8%.

O instituto refere que a maioria dos pedidos de mediação recebidos em 2021 resultou em acordo entre as partes.

O ILR aconselha os consumidores a fazer uma reclamação por escrito à empresa em causa quando constatarem um problema. Esta é uma condição prévia para a mediação, já que o consumidor fica com uma prova escrita do seu litígio e a empresa poderá também regularizar a situação.



