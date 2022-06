Corvos estão a tornar-se um problema "cada vez mais intenso" na capital.

Aves

Comuna da capital quer acabar com barulho e excremento dos corvos

Henrique DE BURGO Corvos estão a tornar-se um problema "cada vez mais intenso" na capital.

A autarquia da Cidade do Luxemburgo anunciou que vai avançar com um plano de gestão para solucionar os problemas de ruído e de saúde causados ​​pelos corvos. A gestão deste projeto vai ficar a cargo de uma empresa privada.

Segundo o vereador Serge Wilmes, o problema dos corvos estava a tornar-se "cada vez mais intenso" na capital, por causa do grasnar e dos excrementos destas aves.

Estima-se que a capital tenha entre 600 a 1.000 pares de corvos. Só no bairro de Merl, na avenida Marcel Cahen, foram contabilizados mais de 100 ninhos. Há ainda grandes concentrações desta ave junto do centro cultural de Bonnevoie, perto das antigas instalações do jornal Wort, em Gasperich, e em Limpertsberg.

Uma águia-imperial voou sobre o Luxemburgo. Mas foi abatida A "Artemísia" parou no Grão-Ducado, mais precisamente em Clervaux, durante uma viagem europeia invulgarmente longa.

Serge Wilmes explica o elevado número destas aves por causa dos plátanos. Uma das soluções passa por podar estas árvores no outono (entre 1 de novembro e 28 de fevereiro é permitido podar). O vereador pede ainda à população para não deixar o lixo espalhado no chão.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.