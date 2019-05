O estado de Washington, nos Estados Unidos, legalizou recentemente a compostagem humana. A empresa americana responsável pelo processo diz que é o mais amigo do ambiente.

Compostagem humana. Quando os mortos dão vida à terra

A partir de 1 de maio de 2020, os residentes do estado de Washington, nos Estados Unidos, poderão escolher não ser cremados ou enterrados após a morte, optando por uma alternativa ecológica de contribuir para um solo mais rico. A lei foi assinada na quarta-feira pelo governador democrata Jay Inslee, que está na corrida às presidenciais norte-americanas de 2020. O combate às alterações climáticas é um dos pontos centrais da campanha de Inslee.

O processo de compostagem humana foi desenvolvido e pensado pela norte-americana Katrina Spade. A arquiteta, empresária e ativista pelo bem-estar após a morte, estudou druante algum tempo a viabilidade da sua ideia em conjunto com os departamentos de agricultura da Universidade de Washington. A técnica foi testada em seis humanos que doaram o corpo numa fase experimental do projeto. O projeto será assegurado pela "Recompose", empresa de compostagem humana (até agora a única no mundo) fundada e liderada pela própria Katrina. Durante o processo, os corpos são envolvidos numa mistura de aparas de madeira, alfafa e palha. Um sistema de ventoinhas é colocado dentro dos 'sistemas modulares' (na foto abaixo) permitindo uma decomposição mais rápida. Ao fim de um mês, os corpos serão entregue aos familiares sob a forma de terra fértil. O serviço tem um custo de cerca de 5 mil dólares (cerca de 4500 euros).

Foto: MOLT Studios

No site da "Recompose", pode ver-se uma imagem das futuras salas onde os familiares são convidados a acompanhar o regresso à terra dos seus mortos, num processo descrito como luto "gentil e profundamente humano". Os espaços têm uma estética "eco-friendly", e mais agradáveis do que as mortuárias a que estamos habituados. O propósito é mesmo o de transformar a morte numa parte do ciclo da natureza. A empresa explica também que a compostagem humana permite ainda que com o fim da vida se sequestre carbono e se melhore a qualidade dos solos. A empresa sustenta mesmo que consegue poupar-se uma tonelada métrica de emissões de CO2 em relação aos processos conhecidos.



A ideia poderá parecer macabra, e ter um familiar morto a servir de fertilizante não entusiasmará toda a gente. "É uma maneira de devolver à natureza os nutrientes que o nosso corpo usou", afirmou Katrina Spade ao site americano Here&Now. A arquiteta acredita também que esta poderá ser uma solução viável para a crescente falta de espaço nos cemitérios e uma forma de evitar as emissões altamente poluentes dos crematórios. Mas será certamente algo que exige uma nova maneira de encarar a morte à qual nem todas as confissões religiosas se adaptarão. O sistema já tinha sido apresentado, em 2016, por Katrina numa "TED Talk", popular ciclo de conferências com pessoas do mundo inteiro onde são apresentadas ideias inovadoras em várias áreas.

Mas a iniciativa de Spade não é totalmente inovadora. Em Portugal, a Servilusa, uma das maiores redes de funerárias, propõe vestuário biodegradável para os mortos. Quanto ao aspeto tecnológico, além das cinzas numa urna, é ainda possível pedir que através do processo de cremação se transforme o carbono contido no cabelo do morto num diamante que a família poderá guardar como recordação.



