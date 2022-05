É possível ter um apoio para pagar a renda da casa. Saiba como poderá candidatar-se a este subsídio.

Como pedir o subsídio de arrendamento no Luxemburgo?

No Luxemburgo, o agregado familiar - quer seja uma só pessoa ou várias pessoas a viver em conjunto na mesma casa -, pode recorrer ao subsídio de arrendamento, que terá em conta os rendimentos de todos os habitantes no alojamento. Veja aqui todos os passos que deve seguir para se candidatar a este apoio.

Onde pedir?

Pode apresentar o pedido no Balcão Único de Auxílio à Habitação do Ministério da Habitação, através de formulário próprio. O formulário, devidamente preenchido e assinado, pode ser enviado por correio, ou; depositado diretamente em suas instalações, ou; eletronicamente para o endereço de e-mail: Guichet@ml.etat.lu.

Pedido individual ou conjunto?

No caso de um pedido feito por um casal ou parceiros legais, ambos os cônjuges ou parceiros devem assinar o pedido.

Obrigações:

O agregado familiar que solicita assistência é obrigado a fornecer todas as informações e documentos que o Serviço de Assistência à Habitação considere necessários para o processamento do pedido.

Como saber se foi atribuído?

Será notificado por correio da concessão ou recusa de um subsídio de renda. Se o pedido for aprovado é atribuído com retroativos desde a data do pedido de subsídio de renda.

Se não lhe for atribuído, e se houver alteração dos seus rendimentos ou da composição do agregado familiar, pode solicitar uma reavaliação do seu processo e se for depois atribuído, será pago a partir da data do pedido de revisão.

Quando acaba o subsídio?

A ajuda é recusada ou interrompida se: o alojamento é alugado ao agregado requerente por um dos seus ascendentes ou um dos seus descendentes; o processo contém uma ou mais informações falsas ou incompletas; o requerente não apresentar todos os documentos exigidos; uma ou mais condições de concessão do auxílio não são ou deixaram de ser cumpridas; o valor do subsídio de renda é inferior a 25 euros por ano.

Qual o valor?

O subsídio de renda é calculado de acordo com uma renda de referência definida de acordo com uma tabela em função da composição do agregado familiar, dos rendimentos do agregado familiar e da parte dos rendimentos pagos pela renda. A composição do agregado familiar considerada é a existente no momento do pedido de assistência. Os rendimentos tidos em conta para o cálculo do auxílio correspondem ao rendimento médio do exercício fiscal anterior à data do pedido de obtenção do auxílio.

O subsídio é pago mensalmente ao beneficiário.

Faça aqui a simulação para saber se tem direito ao subsídio e o valor que lhe poderá ser concedido.

Mais informações aqui.

