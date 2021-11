Assim que o telefone estiver dentro da manga, os sinais "GPS, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, NFC, RFID e Bluetooth estarão bloqueados", garantem ainda os criadores brasileiros desta tecnologia.

Sociedade 4 min.

Berlim

Como evitar roubos através do 'contactless'

Ana B. Carvalho Dois jovens brasileiros criaram o TOCA, um produto que garantem proteger contra os roubos através da tecnologia 'contactless', a invasão da privacidade e os malefícios do uso excessivo do telemóvel.

"Chegou o momento de refletir sobre como utilizamos os nossos telemóveis", dizem Denis Altschul e André Hostalácio, nascidos no Brasil. Os dois jovens conheceram-se em Berlim e criaram em conjunto uma solução física para o bloqueio de frequências de rádio de telemóveis e outros dispositivos, permitindo assim uma interação mais saudável com o mundo digital. O TOCA protege contra os roubos através da tecnologia 'contactless' (sem contacto), a invasão da privacidade e os malefícios do uso excessivo do telemóvel.

"Sabia que o dinheiro pode ser roubado dos cartões bancários, se um leitor de cartões sem contacto for colocado perto da sua carteira?", questionam os criadores. O dispositivo, uma bolsa apelidada de "No Signal Sleeve" (manga sem sinal) também deverá proteger cartões, passaporte e outros documentos que contenham um chip 'sem contacto', uma vez que bloqueia "todas as frequências de rádio" e "impede que as antenas telefónicas enviem ou recebam chamadas, dados ou qualquer outra informação".

Dispositivo criado pelos jovens brasileiros bloqueia sinais GPS, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G e Bluetooth. Foto: OCA

O sistema de três dobragens e o material da camada exterior tornam-no também resistente à água. Quando não está a ser utilizada, a manga pode ser reduzida ao tamanho de um porta-chaves.

Com a empresa sediada em Berlim, o primeiro produto foi lançado através de uma "campanha Kickstarter de sucesso" na primavera de 2017. Desde então, os dois empreendedores têm investido mais recursos na investigação e desenvolvimento de produto para encontrar novas soluções de design.

Os produtos integram tecnologia alemã mas a partir de Bali, onde mora André. "É uma produção justa, com uma equipa local escolhida por nós". Depois de estudadas possibilidades, optaram por criar oportunidades de emprego para os locais "em vez de estar a criar uma patente na China, sem termos noção de quem é que produz. Assim sabemos e temos controlo no que está a ser pago para criar o produto. Isso é muito importante para nós", acrescenta.

Sinais GPS, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G e Bluetooth bloqueados

"Existem muitos efeitos secundários da utilização em excesso do smartphone. A nossa manga protege o corpo humano, assegura a privacidade e evita a distração constante. Assim que o telefone estiver dentro da manga, os sinais "GPS, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, NFC, RFID e Bluetooth ficarão bloqueados", garantem ainda. Mas o despertador ainda funciona. "Quando se tira o telefone da manga, o dispositivo receberá todas as mensagens e notificações de chamadas perdidas", explicam. "É compacto e prático, resistente à água, produzido de forma justa e é equipado com tecnologia alemã. Fácil: o telefone é colocado dentro da manga e fecha como se fosse um saco com sistema de três dobras".

"Com rápido avanço da tecnologia atual, começámos a perguntar-nos como é que se está a desenvolver tão rapidamente e quais são os efeitos secundários na nossa saúde e estilo de vida", explicam os jovens empreendedores. Considerando que o smartphone é "o dispositivo mais utilizado atualmente", foi nele que se focaram com intuito de resolver "um problema muito necessário e negligenciado": o impacto geral na saúde humana. Após 30 anos de existência de telemóveis, "está agora a tornar-se mais evidente que os smartphones têm um impacto negativo na nossa vida diária", apontam.

Depois de ter estudado Artes e Media em Berlim, André viajou até ao Brasil para trabalhar numa fazenda de côco onde esteve sem acesso ao telemóvel durante seis meses. Quando voltou, precisou de utilizar o dispositivo novamente e partilhou com o amigo que sentia que "o telemóvel, de alguma forma, lhe fazia mal", recorda Denis. "Alguma coisa não estava certo na forma como interagia com o mundo, com a presença do smartphone o tempo todo. Então veio falar comigo".



Entre as consequências do uso intenso do telemóvel encontram-se comportamentos viciantes que afetam a vida pessoal, apneia do sono, acidentes de automóvel e a vulnerabilidade e a falta de privacidade.

"A ciência por detrás das aplicações dos nossos telemóveis é usada para aumentar a tempo que estamos a interagir com o ecrã. Pequenas recompensas, tais como gostos, sorrisos e atualizações estão continuamente a alimentar o nosso cérebro. Desta forma, sentimos a necessidade de estar constantemente a verificar os nossos telefones. Acontece frequentemente de forma inconsciente", apontam os jovens empreendedores.

Além da constante distração mental, e dos impactos na gestão do sono, Denis insiste na importância de salvaguardar a privacidade. "É muito difícil saber se o GPS está ativo ou inativo, mesmo com ele desligado, porque é uma tecnologia que não consome muita energia. Uuma pessoa nunca sabe ao certo o que é que está a acontecer com o telemóvel. Estamos a acreditar no software e o Edward Snowden veio provar que às vezes o software dá a informação de uma coisa mas o que está a acontecer e no hardware é uma coisa bem diferente. Ele pode parecer desligado mas na verdade continua ligado e algumas coisas estão a ser transmitidas e gravadas", realça.

Os jovens trabalham com parceiros como Repórteres Sem Fronteiras, Digital Courage e outras ONGs para proteger os dados de pessoas mais vulneráveis à espionagem, como jornalistas, ativistas, políticos, etc. A venda está ainda aberta ao público em geral.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.