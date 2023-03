Os movimentos de protestos em Paris estão a inspirar-se nos protestos de 2019 em Hong Kong que, por sua vez, tiveram a lendária figura do cinema como "mentor".

Como Bruce Lee se tornou inspiração para os manifestantes em França

Redação Os movimentos de protestos em Paris estão a inspirar-se nos protestos de 2019 em Hong Kong que, por sua vez, tiveram a lendária figura do cinema como "mentor".

Como se define um movimento de protesto para que este drible as autoridades e, ao mesmo tempo, continue a crescer? Por vezes, a inspiração surge nos lugares mais inusitados como...na sétima arte.

"Somos "be like water"(ser como água), como em Hong Kong. Ou estamos a tentar ser", diz à AFP Romain (nome fictício) num beco em Les Halles, enquanto a polícia está no seu alcance, na segunda-feira à noite. "Temos de renovar as nossas ações, para manter a pressão", diz este estudante que está na rua para protestar contra a lei da reforma de pensões que foi aprovada no país.

É o mesmo dia em que as moções de censura contra o Governo acabam por ser rejeitadas. Romain e um grupo de jovens que carregam mensagens contra o Presidente da República, Emmanuell Macron, correm de um bairro para outro, incendiando os caixotes do lixo. É o seu "modus operendi", esta forma de atuar em grupo e de forma rápida.

Assim que as autoridades estão mais próximas, o grupo maior divide-se em mais pequenos, fogem para várias direções, abrandam o passo e reagrupam noutro lugar. Lá está, "mover-se como a água", diz o jovem, determinado a "mostrar que estamos aqui".

Bruce Lee como pano de fundo

A máxima "ser como água" é uma referência a Bruce Lee, herói cinematográfico de Hong Kong, que os manifestantes da ilha adoptaram durante os protestos de 2019 por uma lei - entretanto retirada - que teria permitido extradições para a China. As manifestações tornaram-se diárias e contaram com uma tremenda adesão.

Para desafiar as proibições existentes, os manifestantes planearam tudo de forma engenhosa. "Em Hong Kong, estavam muito bem organizados. Havia manifestantes com roupas escondidas nas ruas para os que se encontravam na linha da frente. Ainda não chegámos lá, mas estamos a tentar diversificar na esperança de que se consiga", resume Romain.

De truque em truque

Na segunda-feira à noite, para além da fluidez e da ausência de apedrejamento das janelas ou do abrigo dos autocarros, os manifestantes aplicaram uma outra técnica: obstruir as ruas para dificultar a passagem dos veículos das autoridades francesas. Bicicletas, contentores de lixo e paletes de madeira foram utilizados para montar estas barricadas improvisadas que também podiam acabar por ser incendiadas.

Noutros locais, como no Marais ou em frente do Louvre, barricadas mais elaboradas bloquearam a passagem durante várias dezenas de metros.

Entretanto, a Place de la Concorde, onde 292 pessoas foram presas na passada quinta-feira, não será mais palco de protestos. Outras ideias para lugares estão a circular online, assim como uma lista de "boas dicas" de Hong Kong, incluindo vídeos e infografias.



Em Hong Kong, os manifestantes tinham tentado paralisar o distrito comercial para que o centro financeiro, que é crucial para Pequim, caísse por terra. A ideia de "atacar o governo na carteira" está também a ganhar terreno nas fileiras dos manifestantes em Paris e outras cidades francesas, ao bloquear fábricas, estradas e transportes.





