Numa altura em que a maioria dos países europeus atravessa uma segunda vaga avassaladora que os tem obrigado a reconfinar, a Finlândia segue um caminho diferente.

Como a Finlândia está a vencer a luta contra a covid-19

Apesar de as infeções estarem a diminuir, há um amplo apoio público às medidas de restrição.

A Finlândia tem conseguido manter o número de novos casos cinco vezes inferiores à média da União Europeia e tem atualmente uma das taxas de mortalidade da covid-19 mais baixas em todo o mundo. Nas últimas duas semanas o país registou 45,7 novos casos por 100 mil habitantes, a taxa mais baixa da UE, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E é o único membro do bloco com uma taxa inferior de novas infeções em comparação com a quinzena anterior.



"A situação parecia preocupante quando as infeções aumentaram rapidamente", reconheceu a epidemiologista chefe Mika Salminen no início de outubro, "mas é evidente que o pico já passou". Um discurso bem diferente do que se passa no sul da Europa.

As autoridades sanitárias atribuem os números baixos à ação rápida do governo, incluindo a introdução de um 'semiconfinamento' em março e a proibição de não-residentes de viajar de e para a capital. Uma vez levantadas estas medidas, foram postos em prática sistemas eficazes de testes e de rastreamento de casos através de uma aplicação móvel. Mesmo apesar de alguma controvérsia noutros países sobretudo pelas questões de privacidade, a app foi bem aceite pelos residentes finlandeses, tendo sido descarregada cerca de 2,5 milhões de vezes num país com 5,5 milhões de habitantes.

Num país onde as autoridades gozam de um elevado nível de confiança, os finlandeses têm seguido rigorosamente as regras impostas pelo Governo.

De acordo com um estudo do Parlamento Europeu realizado no final de outubro, quase um quarto dos habitantes acredita no confinamento e vai mais além. Este é também o país mais positivo da Europa no que diz respeito a restrições relacionadas com a saúde. Uma razão para este entusiasmo é a facilidade de teletrabalho numa sociedade altamente digitalizada. "A economia está estruturada para que não seja necessário que uma grande parte da mão-de-obra finlandesa esteja presente no local de trabalho", disse Nelli Hankonen, professor de psicologia social na Universidade de Helsínquia, à AFP.

O carácter dos finlandeses, muitas vezes visto como reservado e solitário, também desempenhou um papel importante, segundo Hankonen: "Na cultura finlandesa, não somos muito sociáveis, gostamos de estar sozinhos e de estar um pouco isolados".

Nos últimos dias de Outono, as pessoas passeiam calmamente pelas ruas da capital Helsínquia. Poucas pessoas usam máscaras, embora as autoridades o tenham recomendado recentemente. "A minha vida diária não sofreu muito", disse Gegi Aydin, uma assistente de saúde que recentemente se tornou designer gráfica, à AFP. A vida social também ficou reduzida. "Os meus amigos não querem realmente juntar-se, o que é compreensível", diz.

No distrito da moda de Punavuori, no coração da capital, Richard McCormick está ocupado no terraço do seu restaurante, terminando a tempo a instalação de estufas de vidro. Separam as mesas umas das outras para receber os seus clientes com toda a segurança. "Fazemo-los parecer um salão onde as pessoas podem comer em privado", conta.

Embora a economia finlandesa tenha contraído 6,4% no segundo trimestre - metade da média europeia - o golpe para a indústria da restauração foi "devastador", de acordo com McCormick. Ele próprio teve de despedir várias pessoas. Os restaurantes estão atualmente limitados a 50% da sua capacidade interior e os horários de abertura foram reduzidos.

Por outro lado, não foram impostas restrições no exterior e as estufas instaladas no seu terraço "tornaram possível a reemprego". O seu lema: "tentar encontrar novas formas de lidar com a vida quotidiana. E continua a sorrir".

