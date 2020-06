O uso de máscara e o distanciamento social baralharam a capacidade de ler o outro, além das palavras. Especialistas tentam compreender de que forma o vírus alterou a nossa interação e se a adaptação a outros gestos e linguagens veio para ficar, para lá da pandemia.

Como a covid-19 está a mudar a nossa linguagem corporal e a expressão das emoções

Ana TOMÁS

O coronavírus obrigou a novas normas de comportamento. Cumprimentar amigos, familiares ou conhecidos passou a fazer-se à distância de, pelo menos, um cotovelo, e sem trocas de beijos ou abraços, e as conversas à mesa de um café são intermediadas, em muitos casos, por mesa e meia de distância. A sociedade entrou numa espécie de “novo normal”, onde usar máscara para cobrir parte do rosto é agora tão comum como usar um par de óculos de sol num dia de verão. Se se juntarem os dois acessórios será praticamente impossível descodificar que emoções vão percorrendo as expressões faciais, entretanto tapadas.

Será isso suficiente para mudar a forma como comunicamos e interagimos? As análises já começaram entre os especialistas de áreas como a psicologia, a comunicação e linguagem corporal, e até entre engenheiros informáticos, mas ainda é cedo para dar uma resposta definitiva.

“A situação atual está a convidar-nos a pensar a forma como nos relacionamos, o distanciamento social assim o tem obrigado, e o uso de máscara de proteção protege uma grande parte da nossa face e retira-nos expressividade”, começa por apontar, ao Contacto, António Sacavém, professor e especialista em comunicação e comportamento.

Se “a expressividade facial é fundamental para contagiarmos os outros com as nossas emoções”, o desafio presente é “prestar ainda mais atenção à forma como podemos trazer mais expressividade corporal e vocal, de forma a compensamos alguma diminuição da expressividade facial”, refere.

Autor de livros como ’Aprenda a Dizer Não Sem Culpas’ e ’A Linguagem Corporal Revela o que as Palavras Escondem’, António Sacavém assinala que as expressões humanas não mudaram, “são as mesmas, micro e macro”, mas reconhece que é mais difícil detetá-las. “Ainda assim é possível reconhecermos as expressões básicas na face do outro prestando atenção à parte superior do rosto: testa, sobrancelhas e pálpebras, essencialmente”. E não só...Segundo a análise de Aleix Martinez, professor de Engenharia Eletrónica e Informática, na Universidade Estatal de Ohio (EUA), citada pela BBC, a chave para interpretar corretamente as expressões faciais é estudar a postura, o movimento corporal e o contexto.

“Não temos de estar felizes por sorrir, e nem sempre sorrimos quando estamos felizes”, salienta o engenheiro informático, que está a investigar a forma como reconhecemos expressões faciais para ensinar algoritmos a aprenderem a fazer o mesmo.

Em circunstâncias normais, as expressões do rosto fazem parte de um conjunto de sugestões indicadoras de emoções e sentimentos. Gestos, linguagem corporal, palavras, tom e até mesmo a cor que a face pode adquirir (como corar) agem de modo coordenado para transmitir uma mensagem ou intenção. Por isso, diz Aleix Martinez, o facto de se “usar uma máscara ou de ter o rosto coberto não tem de impedir os outros de compreenderem o que estamos a tentar exprimir de forma não verbal”, basta seguir as pistas do movimento e da postura do corpo, numa determinada circunstância.

Com que rapidez vamos aprender a ler estas mudanças e a adaptar-nos a elas, se serão passageiras ou duradouras são outras das questões que se colocam numa altura em que ainda não há um fim à vista para esta pandemia e para as regras sociais apertadas que trouxe.

“Os especialistas creem que estamos a aprender a lidar com um ’novo normal’. A vida que conhecíamos será apenas parcialmente retomada. A maioria das pessoas vai continuar a preferir fazer uma reunião por videoconferência do que presencial com uma máscara à frente da cara e a dois metros de distância dos colegas, pois sente-se mais livre para comunicar eficazmente”, diz António Sacavém.

O confinamento trouxe um reforço do distanciamento social, com a imposição do isolamento em casa, do teletrabalho e do contacto à distância com os entes queridos. E o modo de interação das pessoas foi-se moldando aos limites da tecnologia, que por sua vez vai sendo melhorada para que permita uma maior humanização na comunicação. “As plataformas de videoconferência estão a evoluir muito, tiveram uma subida exponencial do número de minutos de utilização e já se fala em apps que lhes podem estar acopladas e descodificar eficazmente as emoções do interlocutor”, afirma. Para o especialista em linguagem corporal, com a covid-19 “estamos a ser convidados a fazer a nossa própria mudança tecnológica, mas também a forma como comunicamos e nos relacionamos com as pessoas que nos rodeiam”.

Se estas mudanças na interação social e na expressão não verbal vieram para ficar, só o “tempo o dirá”, considera António Sacavém. Contudo as possibilidades alternativas poderão passar a ser integradas na rotina comunicacional, daqui para a frente. “Durante a fase de confinamento as pessoas tiveram consciência de que é possível comunicar de outra forma, através dos recursos tecnológicos. Estes trazem outros desafios ao nível da comunicação não verbal e verbal”. Desafios que passam, nestes casos, pelas funcionalidades disponíveis dos dispositivos e pela criatividade. “A qualidade da luz, do som, a forma como nos posicionamos relativamente à câmara – e se a temos ou não ligada -, se estamos mais próximos ou mais distantes desta, se os nossos gestos estão visíveis ou não, o quão visíveis estão as nossas expressões faciais, a criatividade com que são dinamizadas as reuniões e formações online, etc. Estes e outros fatores estão a convidar-nos a repensar a forma como comunicamos e a adaptarmos o melhor que sabemos, e que entretanto viermos a aprender, ao ’novo normal’”.

Mas o novo normal não substitui inteiramente o velho e por mais que o ser humano se adeque à realidade da pandemia, a proximidade para que estamos biologicamente programados, o procurar conforto num abraço quando estamos vulneráveis, solitários ou receosos, impossibilitada pela ausência forçada do toque, pode ter consequências psicológicas e sociais negativas.

Uma análise publicada no site Pease International, da dupla de autores best seller mundiais, Barbara e Allan Pease – especialistas nas áreas do comportamento e das relações humanas -, sublinha isso mesmo. Até agora, a pandemia teve como efeito, quase imediato, uma redução drástica do contacto físico entre os seres humanos e as implicações de uma diminuição continuada desse contacto, a um nível global e prolongada no tempo, pode ser preocupante para as sociedades, pois tende a tornar os humanos menos amistosos e mais isolados. Além disso, nota esse artigo, da mesma forma que os telemóveis possibilitam a não existência de contacto visual entre as pessoas que comunicam, esta pandemia dá-lhes a permissão para evitarem costumes culturalmente aceites, como o aperto de mão, o beijo e o abraço, nos cumprimentos sociais. Assim, as pessoas que antes hesitavam em adotar esses comportamentos são muito mais propensas a evitá-los agora e no futuro, criando um efeito de mudanças sociais potencialmente duradouras. O que fica por saber ainda é se serão em número suficiente para alterar radicalmente alguns dos padrões dos relacionamentos humanos e transformar os códigos não verbais que orientam a sua interação.

Luxemburgueses ansiosos com o futuro

Embora sejam mais as dúvidas do que as certezas sobre se as mudanças na nossa interação física e social com os outros vão ser permanentes, parece ser quase certo que a ansiedade neste regresso ao espaço público partilhado será uma consequência destes meses de pandemia. O confinamento provocou um corte na liberdade de movimentos e contactos diretos entre as pessoas e sair dessa redoma não será fácil.

Claus Vögele, professor de psicologia, da Universidade do Luxemburgo, e membro do grupo de peritos que aconselha o governo no combate à covid-19, falou sobre isso mesmo recentemente. No início desde mês, o académico, que esteve envolvido numa investigação da universidade que comparou vários países europeus, partilhou, em entrevista à RTL, algumas conclusões desse estudo.

O inquérito realizado revelou que as pessoas do Luxemburgo e da Alemanha se manifestavam relativamente pouco preocupadas, quando questionadas sobre como se sentiam durante a crise pandémica, por oposição aos inquiridos italianos que se mostraram mais infelizes. No entanto, e se a resposta pode não ser surpreendente considerando o número de vítimas muito superior em Itália, por comparação com os outros dois países, os inquiridos do Luxemburgo responderam num sentido oposto, quando interrogados sobre o futuro. Claus Vögele disse que os participantes do Grão-Ducado indicaram frequentemente que se sentiam ansiosos com o futuro, mesmo tendo a maioria uma situação económica estável.

Outra questão a que o académico e a sua equipa querem responder é de que forma as atuais normas de higiene e de distanciamento estão a afetar o bem-estar e a saúde mental das pessoas. E neste ponto volta a ser sublinhada a relação entre a saúde social e mental e a dificuldade de identificar as emoções por detrás das máscaras faciais. Por outro lado, o investigador lembra que a falta de contacto físico também pode afetar a sanidade psicológica humana. Sabendo que essa ausência aumenta a sensação de solidão, falta medir a amplificação desse efeito, uma vez que ela está a atingir milhares de pessoas atualmente por todo o mundo.

A aparente intimidade das redes sociais

“A utilização das redes sociais para contactos e momentos de qualidade com familiares e amigos tem sido uma forma de ultrapassar o isolamento social e até a solidão que muitas pessoas estão a sentir durante esta pandemia. Porém, as tecnologias continuam limitadas na capacidade de satisfazer as nossas necessidades sociais, não permitem olhar-nos nos olhos ou partilhar silêncios. As chamadas de vídeo reduzem-nos a pequenas caixas nos ecrãs”. O exemplo é explicado por Bárbara Barbosa Neves, professora Universidade de Monash, na Austrália. A socióloga portuguesa, que se tem dedicado a estudar o isolamento dos idosos e à forma como a tecnologia ajuda a combatê-lo, considera que essa comunicação intermediada, em que “nos vemos a nós próprios e às nossas constantes reações”, por exemplo nas chamadas de vídeo, leva a um processo de performance social que quebra a naturalidade da conversa ao vivo e a que “os sociólogos chamam ’gestão de impressões’”. “Adicionalmente, perdemos acesso a ‘pistas sociais’ importantes, como a linguagem corporal do outro, que usamos para regular as nossas conversas”, conclui.

