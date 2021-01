Já está a trabalhar o comité de cidadãos que, a par com especialistas de várias áreas, vão discutir os planos para o Luxemburgo de 2050.

Comité de cidadãos vai ajudar Governo a pensar o Luxemburgo em 2050

Sob a alçada do Ministério da Energia e do Planeamento Regional - que lançou uma consulta internacional ("Luxemburgo em Transição) para encontrar estratégias de ordenamento do território com vista a um futuro mais ecológica até 2050 - dez equipas compostas por arquitetos, urbanistas e cientistas sociais estão a trabalhar em ideias inovadoras desde outubro de 2020. Trata-se da primeira fase do projeto, sendo que só no início de 2022 será selecionado o projeto final.

Mas os especialistas não são os únicos a integrar a iniciativa. Numa lógica de democracia participativa, 30 cidadãos comuns reúnem-se agora duas vezes por semana para discutir as questões levantadas pelo desafio e os dez projetos que estão em avaliação na primeira fase. Afinal, estas são as pessoas que "vivem" estes assuntos todos os dias, frisa Claude Turmes, ministro do Ordenamento do Território, que tem participado nas conversas por videoconferência.

"Esta forma de participação é nova para o Luxemburgo", afirmou o ministro citado pelo Wort. Turmes realçou a importância de juntar especialistas, cidadãos, representantes da União dos Municípios do Luxemburgo (Syvicol), e análises do Statec que conhecem o Grão-Ducado para lá dos números.



O comité de cidadãos teve a primeira reunião no dia 18 de janeiro e mais encontros estão previstos acontecer ao longo de todo o ano. É composto por 25 residentes e cinco trabalhadores fronteiriços, sendo que o mais novo tem 19 anos e o mais velho 73. Poderão discutir agora as soluções que serão apresentadas pelos especialistas e fazer propostas que possam servir de inspiração para futuros projetos.

No primeiro semestre do ano vão participar em dez conferências e reunir informação de especialistas em questões de ordenamento do território como mobilidade, habitação, infraestruturas, gestão da água ou biodiversidade. As palestras serão públicas, seguidas de sessões de trabalho à porta fechada . Estão também agendadas discussões com as dez equipas multidisciplinares que estão a desenvolver as propostas.

No segundo semestre, serão apresentadas propostas mais concretas que poderão ser agora adaptadas à pandemia, Com a crise pandémica "alguns destes objetivos podem ter ganho outra importância", nota Claude Turmes. Desta forma, "discussões relevantes sobre outras formas de teletrabalho, comércio eletrónico, extinção de lojas ou importância de espaços públicos de qualidade" poderão tornar-se primordiais.









