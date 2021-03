Para acelerar a capacidade industrial, a Comissão Europeia está a juntar fornecedores e farmacêuticas num evento virtual. Há 52 fábricas na Europa a trabalhar noite e dia, mas é preciso mais.

Sociedade 3 min.

Comissão promove dois dias de namoro entre empresas de vacinas

Telma MIGUEL Para acelerar a capacidade industrial, a Comissão Europeia está a juntar fornecedores e farmacêuticas num evento virtual. Há 52 fábricas na Europa a trabalhar noite e dia, mas é preciso mais.

O aumento da produção de vacinas, após um trimestre de falta de doses para distribuir, permitiu que a Comissão anunciasse que em abril chegariam 100 milhões de doses aos países da União, sensivelmente o dobro dos números de março.

E, mantendo a média também em maio e junho, a Comissão prometeu ter 300 milhões de doses no segundo trimestre injetadas nos braços dos cidadãos da União Europeia.

Um grande contraste com o ritmo lento da vacinação do primeiro trimestre: até ao início desta semana, segundo dados fornecidos pela Comissão, foi entregue aos países um total de 88 milhões de doses. Thierry Breton, o comissário do Mercado Interno que lidera a task force para aumentar e acelerar a produção fabril na Europa, salientou que em julho a União Europeia terá atingido a desejável imunidade de grupo.

Atualmente, segundo disse Breton neste fim-de-semana, há "52 fábricas a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana na Europa para produzir" vacinas Covid-19. No dia 2 de março, e segundo informações da Comissão ao Contacto, havia 45 instalações envolvidas com a produção das vacinas contra a covid-19 na EU: “19 instalações que produzem a substância, 5 que produzem os ingredientes ativos e fazem o processo de empacotamento e 21 instalações só para a parte de encher os frascos e empacotar”.

A escala da produção farmacêutica está a aumentar, e a Comissão Europeia anunciou o objetivo de tornar a Europa auto-suficiente na matéria, não só em vacinas para a covid-19, como noutras áreas de produção de medicamentos. Mas isso ainda não acontece.

Por isso, hoje, dia 29 e dia 31, quarta-feira, a Comissão lança um evento de criar parcerias entre 300 empresas de 25 Estados-membros para produzir vacinas contra a covid-19, de forma a evitar falhas e aumentar rapidamente a produção na União Europeia.

O evento serve para pôr em contacto farmacêuticas e todos os intermediários num processo complexo onde são utilizadas perto de 400 matérias-primas e sistemas industriais exigentes. A vice-presidente executiva da Comissão, Margrethe Vestager, salientou que : “O número e a variedade de participantes no evento mostra a importância de ter uma indústria farmacêutica competitiva na UE”.

O comissário Thierry Breton salientou que “a escalada da produção de vacinas na Europa não tem precedentes, tanto para as necessidades de curto prazo como de médio prazo. O evento de “matchmaking” serve para criar novas parcerias e conexões na cadeia de fornecimento e de produção”. O primeiro dia é dedicado ao “namoro” entre as produtoras que lidam com matérias primas, manufatura, preenchimento e empacotamento.

Na quarta-feira o “speed date” irá focar-se em assegurar ligações entre potenciais fornecedores da cadeia de valor, incluindo as que fornecem embalagens, armazenamento, envio e distribuição e produção de acessórios como seringas e frascos.

O evento é diretamente organizado pela Task Force para o aumento da produção de vacinas contra a covid-19, dirigida por Breton, que tem feito um périplo por países e fábricas. Na passada sexta-feira, dia 25, Breton visitou Espanha e Portugal para discutir a disponibilidade de novas instalações fabris nos dois países ibéricos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.