Comissão Europeia quer solução sobre fim da mudança da hora até abril

Bruxelas pretende que a última alteração se processe a 31 de março, mas ainda admite uma modificação a 27 de outubro do próximo ano.

A Comissão Europeia quer que os Estados-membros decidam sobre o fim da mudança da hora até abril do próximo ano, optando pelo horário de verão ou pelo de inverno e disso notificando a entidade.



De acordo com o calendário proposto pela Comissão, a ideia é que, caso alguns Estados-membros desejem regressar à hora de inverno depois daquela data, tenham uma derradeira alteração a 27 de outubro do próximo ano. Questionada sobre o assunto, a comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulc, rejeitou a ideia de qualquer motivação eleitoralista sobre o assunto, tendo em conta o processo eleitoral do próximo mês de maio. "Às vezes, acusam-nos de ser lentos; agora somos acusados de excesso de velocidade", comentou.

Bulc sustentou que a mudança da hora exerce efeitos negativos não apenas sobre os cidadãos, mas também sobre os animais. "Há demasiados efeitos de distorsão produzidos em função disto - por exemplo, uma vaca que é ordenhada num dia a uma certa hora e, no seguinte, uma hora mais tarde", exemplificou, lembrando que motivos que justificaram a mudança da hora, como a crise petrolífera, já não constituem argumento.

Depois de reivindicações de alguns dos países mais a norte da União Europeia, a Comissão promoveu uma consulta pública acerca do fim da mudança da hora na qual participaram 4,6 milhões de cidadãos.



