Comissão Europeia quer acabar com exploração dos trabalhadores da Ubereconomia

Telma MIGUEL Uma proposta de diretiva pretende humanizar o trabalho nas plataformas online e dar as mesmas regalias sociais dos trabalhadores do mundo “real”. Setor emprega atualmente 28 milhões de pessoas.

O tempo da pandemia tornou óbvio o que a Uber Eats faz pelos consumidores nos sofás. E tornou também visível um outro mundo do trabalho que está a crescer de forma exponencial. Aquele que é gerido por algoritmos e interfaces digitais entre o trabalhador, a empresa e o cliente, ou seja, o serviço fornecido por plataformas digitais, dos quais o gigante Uber é a face mais popular



As plataformas digitais, que representam um novo modelo de negócio, representam também uma fatia crescente da economia. Entre 2016 e 2020, as receitas do setor multiplicaram-se quase cinco vezes: de 3 mil milhões de euros para 14 mil milhões de euros. São mais de 500 destas empresas a operar na União Europeia (UE), muitas delas com uma dimensão transeuropeia, e grande parte com alcance global.

O lado negro das apps

Mas há um lado negro, e embora nem toda a gente o tenha vivido de perto, pelo menos desconfia que uma boa porção deste emprego funciona à margem das garantias de proteção social da UE. São trabalhadores sombra, contratados em grande escala, cujas relações laborais são desumanizadas. Muitas vezes nem há patrão – há uma app –, os salários podem ser abaixo dos mínimos legais, e não há nem a cara conhecida do cliente, ou os colegas com quem se podem organizar para reclamar melhores condições de trabalho.

Sob este manto das apps, trabalham na EU 28 milhões de pessoas, sendo a maioria jovens, e em 2025 serão 43 milhões, ou seja, quase um décimo do total da população europeia (atualmente estimada em 450 milhões de cidadãos). Destes 28 milhões, pelo menos 5 milhões não são trabalhadores independentes, como as plataformas os definem. Estão mal classificados e não beneficiam, por isso, de direitos sociais.

Por causa da falta de ordem neste mercado de trabalho online crescente, a Comissão Europeia apresentou na quarta-feira um plano para garantir a estas pessoas os mesmos direitos dos que trabalham para a economia offline.

“As plataformas trouxeram inovação, novos modelos de negócio, permitiram a velhos negócios expandirem-se e deram aos consumidores um melhor acesso a produtos e serviços. Mas novas formas de organização do trabalho não se traduzem automaticamente em bons empregos”, justificou Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão com a pasta da Economia e Direitos Sociais, na apresentação da iniciativa.

O Parlamento Europeu também já tinha pedido à Comissão que desenhasse uma proposta de diretiva para fazer face aos conhecidos abusos das empresas que funcionam através de aplicações para com os seus contratados. E na Cimeira Social do Porto, que a presidência portuguesa da UE organizou, ficou prometido que esta massa assalariada sem rosto seria olhada de perto para ter os seus direitos protegidos.

Baixa por doença e direito à reforma

A proposta de diretiva prevê assegurar que as pessoas que trabalham para as plataformas digitais tenham um estatuto legal que corresponda de facto à sua situação para com o seu empregador. A Comissão estima que, embora muitos dos contratados pelas apps sejam realmente trabalhadores independentes – e portanto, se lhes aplique o estatuto de trabalhador por conta própria – muitos, cerca de 5 milhões, são de facto empregados.

Para estabelecer esse estatuto, na proposta foram definidos cinco critérios que determinam se o vínculo é de patrão e empregado. Se dois desses critérios forem cumpridos, então o trabalhador tem direito às mesmas regalias e proteções sociais dos trabalhadores da UE: baixa por doença, salário mínimo ou negociação coletiva do contrato de trabalho, proteção na doença e para acidentes de trabalho, bem como descontos para a reforma.

Outra das vertentes da diretiva - que a ser aprovada levará mais de dois anos até ser transposta para as leis dos países – é a de aumentar a transparência dos algoritmos que gerem as plataformas e garantir que há monitorização humana. “Um trabalhador recebe instruções através da app, o que em caso de erro não permite retificação”, referiu o comissário europeu do Emprego, Nicolas Schmit.

No processo em que o empregado só encontra uma máquina que lhe dá ordens “dá-se também uma desumanização”, considerou Schmit. Com as novas regras, o trabalhador terá direito a contestar decisões automatizadas.

Outro dos aspetos que a diretiva irá tentar mudar é a opacidade das plataformas. A proposta é de tornar a informação destas empresas que operam online tão transparentes e partilhadas com as autoridades públicas como as empresas “normais”.

A Uber não disse nada

Na conferência de imprensa de apresentação da proposta de diretiva, Nicolas Schmit referiu que há também questões concorrenciais que se impõem. As plataformas que não garantem aos seus contratados direitos iguais aos dos trabalhadores do mercado de trabalho “clássico” estão em posição vantajosa e têm mais lucros por isso. Um caso clássico é o da guerra entre ubers e táxis.

Com as novas regras, e segundo um prognóstico da Comissão, as plataformas irão perder 4,5 mil milhões de euros por ano no seu conjunto. “Mas não queremos dar cabo das plataformas. Queremos que o seu modelo de negócio prospere. Mas têm que se adequar aos padrões do nosso modelo social europeu. Não há motivo para estas empresas não terem as mesmas obrigações sociais que as outras. Não queremos pessoas atiradas para a precariedade”, salientou Nicolas Schmit.

Schmit contou ainda aos jornalistas que no processo de consulta com os vários intervenientes recebeu “uma longa carta de uma grande plataforma a dizer que respeitam a nossa proposta e que podem viver com ela”. Mas quanto à questão de se a Uber vai gostar, riu e disse: “Não posso dizer nomes, mas não me lembro de a Uber ter expressado um apoio direto”.

A proposta da Comissão irá agora ser analisada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu até se chegar à fase de negociação entre as três instituições – os trílogos – antes de ser vertida em diretiva europeia.

