Comissão Europeia considera que Luxemburgo emite demasiado amoníaco

Susy MARTINS O Luxemburgo não respeitou o seu compromisso relativamente à redução de alguns poluentes atmosféricos. Em causa: o amoníaco.

A Comissão Europeia (CE) analisou as emissões de vários poluentes produzidos pelo Luxemburgo em 2022 e concluiu que o Grão-Ducado não respeita os seus compromissos na emissão de amoníaco. Este poluente é produzido sobretudo pelo setor agrícola, e em particular na criação de gado.

No total, há 14 Estados europeus que não estão a respeitar a diretiva europeia sobre a diminuição dos poluentes atmosféricos.

De acordo com o executivo de Bruxelas, o Luxemburgo não tem utilizado os meios necessários para inverter a situação.

O país dispõe agora de dois meses para dar seguimento à notificação da CE para reduzir as emissões de amoníaco. Se não responder no tempo estipulado, Bruxelas irá emitir um segundo aviso, fundamentando as razões pelas quais considera que o Luxemburgo está a violar a legislação europeia.

A partir daí, as autoridades nacionais terão dois meses, no máximo, para cumprir a lei. Caso contrário, o processo seguirá no Tribunal de Justiça da UE.



