No seu parecer sobre a nova “lei covid”, a comissão sublinha que o isolamento é uma forma de privar as pessoas da sua liberdade, ou seja, interfere nos direitos fundamentais de cada ser humano.

Covid-19

Comissão Consultiva de Direitos Humanos aplaude redução do período do isolamento

Susy MARTINS No seu parecer sobre a nova “lei covid”, a comissão sublinha que o isolamento é uma forma de privar as pessoas da sua liberdade, ou seja, interfere nos direitos fundamentais de cada ser humano.

A Comissão Consultiva de Direitos Humanos (CCDH) aplaude a decisão do Governo de reduzir o tempo de isolamento das pessoas infetadas com covid-19, de sete para quatro dias.

Período de isolamento reduzido para 4 dias no Luxemburgo A medida foi decidida no último Conselho de Ministros, mas ainda não entrou em vigor.

No seu parecer sobre a nova “lei covid”, a comissão sublinha que o isolamento é uma forma de privar as pessoas da sua liberdade, ou seja, interfere nos direitos fundamentais de cada ser humano.

A CCDH lamenta que não existam dados científicos ligados ao risco de contágio que possam motivar a manutenção do isolamento em caso de infeção.

O Governo vai manter a "lei covid", embora com normas mínimas, até à primavera. As novas regras deverão entrar em vigor a 1 de novembro, um dia depois de a lei atual expirar, ficando válidas até ao final do mês de março de 2023.

Nova 'lei covid' deverá vigorar até ao final de março As novas regras deverão entrar em vigor a 1 de novembro. Saiba o que muda.

Caso venham a surgir novas variantes, ou a situação piore durante o inverno, o Governo garante que irá tomar novas medidas, mesmo antes da "lei covid" caducar.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.