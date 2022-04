Um comboio médico organizado pelos Médicos Sem Fronteiras levou para Lviv dezenas de ucranianos feridos nos combates do leste do país.

Sociedade 12 2 min.

Guerra na Ucrânia

Fotogaleria. Comboio médico na Ucrânia, uma viagem rumo à segurança

AFP Um comboio médico organizado pelos Médicos Sem Fronteiras levou para Lviv dezenas de ucranianos feridos nos combates do leste do país.

Para Yevgen Perepelytsia, eletricista antes da guerra, este comboio médico representa a esperança de finalmente ver os filhos novamente, dias após ter sido ferido e temer pela própria vida. "Esperamos que o pior já tenha passado, que depois de tudo o que passei consiga melhorar", diz à AFP este homem de 30 anos, deitado numa cama improvisada das carruagens do comboio que segue para Lviv.

Yevgen esteve entre os 48 feridos e idosos evacuados este fim de semana do leste da Ucrânia oriental, onde os combates são intensos, para Lviv, a maior cidade do país a oeste. Uma longa viagem noturna para a segurança.

É a primeira evacuação deste tipo desde o ataque à estação ferroviária de Kramatorsk, na sexta-feira, que matou 57 pessoas, incluindo pelo menos cinco crianças. E a quarta organizada pelos Médicos Sem Fronteiras (MSF), desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.

12 Comboio médico a caminho de Lviv AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP Comboio médico a caminho de Lviv AFP

Perepelytsia contou à AFP como perdeu a perna num bombardeamento na sua cidade natal de Guirske, 75 quilómetros a noroeste de Lugansk. Estava no exterior da casa quando a bomba explodiu, momentos depois de discutir com a mulher a possibilidade de sair e juntar-se aos filhos no oeste do país. "Dei um passo em frente, e quando tentei dar o segundo passo caí. O impacto foi muito próximo. A bomba atingiu um monumento e um fragmento tirou-me a perna".

Mais de 1.200 corpos descobertos na região de Kiev, diz procuradora-geral Mais de 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kiev, parcialmente ocupada há várias semanas por forças russas, anunciou a procuradora-geral da Ucrânia Iryna Venediktova.

Sentada na mesma cama, a sua mulher Yulia, 29 anos, conta à AFP o medo que sentiu ao pensar que podia perder o marido. "Ele perdeu a consciência duas vezes quando estava nos cuidados intensivos. Os médicos não conseguiram salvar-lhe a perna, mas salvámo-lo". Os três filhos estão à sua espera em Lviv, com a avó. "Não vamos voltar" para o leste, garante Yulia.

Mais de 10 milhões de ucranianos tiveram de abandonar as suas casas desde o início do conflito, quer para ir para o estrangeiro, quer para procurar refúgio noutro lugar na Ucrânia.



Quando o comboio chega a Lviv, os médicos ocupam-se de quem não consegue movimentar-se sozinho, levando-os para as ambulâncias estacionadas ali mesmo. Os restantes seguem em autocarros para o hospital mais próximo.

Num dos autocarros, Praskovia, de 77 anos, espera. "Dói-me o olho", diz, esta ucraniana quee deixou a aldeia de Novodruzhesk, na região de Lugansk. Sem muitas palavras, disse apenas que "os médicos do comboio foram muito prestáveis".

À sua frente está Ivan, um homem de 67 anos que foi baleado pelos russos e teve de esperar dois dias numa cave antes de ser resgatado, na cidade de Popasna. Os seus vizinhos garantiram-lhe os primeiros socorros, antes da chegada de ajuda.

Na plataforma da estação de Lviv, Jean-Clement Cabrol, o coordenador do MSF, está contente com o sucesso da operação. Mas muitos outros civis no leste do país ainda precisam de ser evacuados e transportados num comboio médico, recorda ele. "Partimos esta noite", disse Cabrol, determinado a continuar as evacuações.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.