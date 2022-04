As "reações imunitárias precoces anteciparam a presença de anticorpos antivirais específicos três semanas mais tarde em doentes ligeiros, uma característica ausente nos doentes hospitalizados", revela estudo do Instituto de Saúde do Luxemburgo.

Sociedade 3 min.

Estudo

Combinação de várias respostas imunitárias na fase inicial da covid-19 determina gravidade da doença

Ana TOMÁS As "reações imunitárias precoces anteciparam a presença de anticorpos antivirais específicos três semanas mais tarde em doentes ligeiros, uma característica ausente nos doentes hospitalizados", revela estudo do Instituto de Saúde do Luxemburgo.

Um estudo inédito do Instituto de Saúde do Luxemburgo (ISL) concluiu que há diferenças na resposta imunitária dos doentes com sintomas ligeiros de covid-19 e nos doentes hospitalizados com a doença.

A investigação analisou em profundidade a imunologia e os dados imunológicos de diferentes doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2 e revelou que é a combinação única de várias respostas imunitárias na fase inicial que podem fazer a diferença entre doentes ligeiros, pacientes hospitalizados e familiares não-infetados.

"Desde o início da pandemia da covid-19, a maior parte dos estudos publicados centraram-se nos doentes graves a fim de compreender as causas da doença severa. No entanto, é igualmente, se não mais importante, compreender os fatores imunitários protetores do nosso corpo", começa por referir a apresentação da investigação.



Luxemburgo lidera investigação a teste inovador para prever impacto da covid-19 no coração Universidade portuguesa também integra consórcio de investigação liderado pelo Instituto Luxemburguês de Saúde.

Para obter um quadro completo das respostas imunitárias na fase inicial da infeção pelo vírus SARS-CoV-2, o estudo dividiu os doentes de acordo com a gravidade dos seus sintomas (assintomáticos, ligeiros e hospitalizados) e comparou as respostas imunitárias entre os diferentes grupos em mais de 100 pacientes e doentes em ambientes domésticos.

"A equipa descobriu que, no prazo de três dias após um [teste] PCR positivo, houve um aumento precoce das respostas imunitárias coordenadas apenas em doentes com sintomas". Contudo, acrescenta o instituto nas primeiras conclusões divulgadas sobre o estudo, após três semanas, os marcadores imunitários que serviram para fazer essa análise "permaneceram elevados em doentes hospitalizados, mas diminuíram para valores normais em doentes ligeiros".

"O aumento inicial de biomarcadores cruciais nos pacientes com sintomas ligeiros foi acompanhado de um aumento das células imunitárias que reagem especificamente ao vírus SARS-CoV-2 , como as células CD4 T, que fazem parte do ramo adaptativo do sistema imunitário, e da reação precoce de células imunitárias inatas, como as que apresentam antígeno e os monócitos", refere a investigação.

Os investigadores salientam que mais importante é que "estas reações imunitárias precoces anteciparam a presença de anticorpos antivirais específicos três semanas mais tarde em doentes ligeiros, uma característica ausente nos doentes hospitalizados".

Segundo explica o estudo, enquanto os doentes covid-19 internados mostraram uma resposta igualmente forte das células T como nos pacientes com sintomas leves, "a frequência de células imunes inatas e a expressão de moléculas funcionais chave nestas células foram fortemente prejudicadas muito cedo no processo de infeção em doentes hospitalizados".

Política de rastreio massivo da população permitiu estudo do ISL

Feng Hefeng, do Departamento de Infeções e Imunidade do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH), afirma que este estudo Predi-COVID (Prever a severidade da infeção por COVID-19) permitiu à equipa de investigadores do ISL ter um acesso único a pacientes com covid-19 não hospitalizados, o que possibilitou obter "um quadro completo das assinaturas imunitárias distintas da proteção em pacientes em fase inicial versus pacientes hospitalizados, indivíduos assintomáticos e controlos domésticos durante as primeiras vagas da pandemia".

A investigação, que foi iniciada em abril de 2020 para identificar fatores de risco importantes e biomarcadores associados à severidade da covid-19, beneficiou da política luxemburguesa de rastreio alargado a toda a população a partir de maio do mesmo ano.

Certificado de vacinação vai deixar de ser necessário para entrar no Luxemburgo As medidas sanitárias são revogadas a partir de sexta-feira, 22 de abril.

"O nosso trabalho fornece uma rica base de dados e de amostras clínicas sustentadas na oportunidade única de explorar e compreender todas as facetas essenciais da fase inicial e das mudanças imunológicas dinâmicas na sequência da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 em doentes com covid-19 ligeira, utilizando uma combinação não tendenciosa e combinatória e abordagem prospetiva", acrescenta Markus Ollert, Diretor do Departamento de Infeções e Imunidade do instituto.

De acordo com o responsável, o estudo visa não só fornecer informações sobre o número e a frequência de um vasto espectro de células imunitárias, mas também ajudar a compreender as defesas imunitárias contra vírus, assim como o estado funcional e as características dos tipos de células imunitárias individuais.

Para a realização deste estudo foram recolhidos dados de adultos com teste positivo para covid-19, no Luxemburgo, desde abril de 2020, tendo sido seguida a sua evolução durante as três primeiras semanas após o diagnóstico e para além dele.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.