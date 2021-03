Em 1971 partiu de Portugal para o Luxemburgo a pé em busca do pai. De Paris seguiu de táxi para o "novo mundo". Graça da Silva acabou por ficar até hoje no Grão-Ducado onde foi construindo e reconstruindo uma carreira e uma vida, sempre ligadas aos cabelos.

Com 9 anos "vim para o Luxemburgo a pé". A vida que cabe num corte de cabelo

Catarina OSÓRIO Em 1971 partiu de Portugal para o Luxemburgo a pé em busca do pai. De Paris seguiu de táxi para o "novo mundo". Graça da Silva acabou por ficar até hoje no Grão-Ducado onde foi construindo e reconstruindo uma carreira e uma vida, sempre ligadas aos cabelos.

"Vim para o Luxemburgo a pé, com a minha mãe e quatro irmãos". O dia não sabe, a certeza é que partiu de Palmeira, Braga, em abril de 1971. A pé, em busca do pai. Antes, uma outra irmã emigrou para França. Depois veio o pai para o Luxemburgo. Sem telemóveis ou internet, passaram-se meses sem que a família soubesse algo sobre o patriarca. Mais tarde vieram a saber que as cartas que enviavam não eram entregues devido a uma greve nos correios. "A minha mãe com cinco filhos pequenos, os outros estavam casados, pensou que ele tinha arranjado por aqui alguém".

Foi buscar o dinheiro das poupanças, e "pagou a um 'pica' para nos atravessar [na fronteira] e trazer-nos até ao meu pai, aqui ao Luxemburgo", relata. Com os filhos de 3, 8, 9 – Graça – ,13 e 14 anos, a mãe meteu pernas ao caminho. Numa semana chegaram a Paris, capital francesa. Do alto dos seus 9 anos, Graça nunca sentiu medo, só a excitação de encontrar um "novo mundo". Pelo caminho foram dormindo em campos de milho ou em cima da palha e comendo feijão que levavam de casa. Albergues eram 'luxo' que não existia na altura.

"Vínhamos carregadíssimos, a minha mãe pensava que vinha para o fim do mundo", recorda. "De manhã os lavradores já conhecidos pelos 'picas' vinham trazer-nos uma malga de leite e pão", descreve. Assim foi até chegarem a Paris capital francesa, até que o irmão mais novo adoeceu com varicela. "O 'pica' recusou-se a seguir caminho e disse que a melhor coisa era apanhar um táxi". E assim o fizeram. Por 17 mil francos luxemburgueses – o salário do pai – seguiram sobre rodas até ao Grão-Ducado. "Vinha a dar aos pés dentro do carro", um veículo que desconhecia até à data. Umas cinco, seis horas depois, às 3 da madrugada do dia 11 de abril bateram à porta da casa onde morava o pai, em Esch-sur-Alzette. Quando os viu "ele não sabia se havia de chorar ou de rir". O encontro feliz marcava o início de uma nova vida de imigração no "paraíso".

"Chegámos ontem e já somos ricos"

No dia seguinte, Graça viu neve pela primeira vez na vida. "Acordei, olhei pela janela e disse à minha mãe: 'olha tá a cair farinha'". Nesse dia houve banquete, a mãe foi ao supermercado e cozinhou para toda a família. Cozido à portuguesa. "Nunca tinha visto tanta comida em cima da mesa. Virei-me para a minha irmã de 8 anos, bati-lhe com o joelho e disse assim 'olha já viste, só chegamos ontem e já somos ricos'". Tal como muitos portugueses até aos dias de hoje, Graça seguiu para o ensino francófono, e lá ficou até se casar, aos 17 anos. Na infância brincou pouco e se há personagem que lhe assenta é a de gata borralheira. "Cozinhava e limpava para 11 pessoas, (…) levantava-me às cinco da manhã e antes de ir para a escola ia regar os campos com a minha mãe. Todos faziam pouco de mim, porque os campos eram por trás da escola onde eu andava".

Com quase 14 anos foi trabalhar como ajudante de cozinha no colégio de freiras "St. Zitha" (atual "École Privée Fieldgen", no centro da capital luxemburguesa), para pagar o curso de cabeleireira. Era lá que dormia durante a semana. "Levantava-me às seis, preparava as mesas do pequeno-almoço e do almoço das raparigas", recorda. Em casa "era a menina dos recados". Porque já se desenrascava no francês, era Graça quem acompanhava a mãe nas idas ao médico. Um dia o irmão precisou de cortar o cabelo, em Pétange, onde moravam entretanto. Graça pensou que poderia ser 'a oportunidade' mas na altura não havia vaga livre. Deixou os contactos. Uns meses mais tarde, a trabalhar numa lavandaria, eis que chegou para desagrado da mãe.

"A minha mãe não queria porque eu ganhava 10 mil francos luxemburgueses na lavandaria e no cabeleireiro ia ganhar só 600 francos". O pai e o irmão foram quem lhe deu alento para mudar. Decidiu que passar camisas não era o futuro que queria e seguiu em frente. Com 17 anos, e já a fazer o 'apprentissage', conheceu o namorado e o que seria o primeiro marido numa excursão a Wiltz. "Em três meses arranjei namoro e casei", uma porta para a independência. Três dias depois, já casada ainda deu metade do salário à mãe. "Deus a tenha em eterno descanso".

A chegada do primeiro filho não demoveu a portuguesa dos planos profissionais. Continuou a estudar para o diploma e a trabalhar no cabeleireiro em Pétange. Anos mais tarde, mudou para um salão em Esch-sur-Alzette e foi esse que viria a comprar no futuro. E que se viu obrigada a vender este ano devido à pandemia.

Primeiro salão por seis milhões de francos luxemburgueses

Apesar de lamentar a perda de emprego dos quatro funcionários do estabelecimento que fechou portas em janeiro passado, Graça considerou a venda um mal necessário. Para abrandar o ritmo e descansar os braços de mais de 40 anos de secadores e tesouras, que agora ressentem.

A força e o empenho de uma vida sabe-se lá de onde vieram. Comprou o seu primeiro salão em 1989, ao seu anterior patrão, encorajada pelo irmão mais velho. "Na altura eu não queria, trabalhava muito a negro e mandava o dinheiro todo para Portugal porque tinha o sonho de construir lá o meu salão um dia". Mas "quem não tentou nunca perdeu nem ganhou".

No dia 5 de maio de 1989 e por seis milhões de francos luxemburgueses era oficialmente dona do edifício que incluía o salão e a casa em cima onde viveria nos anos seguintes. "Ele deu-me as chaves, eu fiquei lá dentro sozinha a chorar para aí umas três horas". Limpas as lágrimas, era tempo de arregaçar as mangas. "Três dias depois, no dia 8 de maio, abri o salão."

Um mês depois da abertura, surgia o primeiro corte na vida pessoal: o primeiro divórcio. Separada e com um filho nos braços, e com quatro empregados a cargo a vida complicou-se. Mas Graça vingava-se nos cabelos, sobretudo nos masculinos, área em que se especializou. Em 2005 comprou mais dois estabelecimentos: um segundo salão em Esch e o da capital. Em 2008 acabou por vender o primeiro salão de que foi proprietária, ficando 'só' com dois. Tal como nos cabelos, a vida seguiu-se com ondulações: os negócios e a carreira foram resistindo a mais dois filhos, a um segundo divórcio e à morte de um terceiro marido. "Tenho uma honra em dizer que nunca precisei de homem nenhum para dar de comer aos meus filhos", vinca.

"Para ser o que sou hoje andei nove anos na escola", acumulando os certificados e as formações necessárias para exercer a profissão. Representou o Luxemburgo durante cinco anos em competições mundiais de cabeleireiro de homens. Criou uma escola de manicure, "dava formações na Chambre des Métiers". Em 2020 veio a pandemia que não lhe deu outra hipótese que não vender o salão de Esch. Com uma "descida de 60% da faturação" e juntamente com o desgaste de 43 anos de trabalho decidiu pedir a pré-reforma.

"O mal juntou-se ao bem. A crise deu-me a oportunidade de refletir se gastar o que pus de lado durante anos fazia sentido, e quando sabes que não vai dar certo", reflete. Com o corpo a ressentir-se dos anos dedicados aos cabelos e as artroses visíveis nas mãos, Graça quer dedicar mais tempo aos filhos, voltar a viajar, e cuidar mais do corpo e da mente. O próximo projeto já não terá tesouras: uma casa no Algarve ou no Alentejo,"para passar umas temporadas todos os anos". As viagens, essas, já serão de avião. De ida e volta.

