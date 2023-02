Apreensão no porto de Guayaquil foi feita na véspera da visita da comissária europeia dos Assuntos Internos, que se deslocou esta semana à América Latina para aumentar a cooperação na luta contra a droga.

Cocaína nas bananas. Nove toneladas destinadas à Bélgica apreendidas no Equador

A polícia do Equador apreendeu nove toneladas de cocaína escondidas num contentor de bananas com destino à Bélgica, anunciou no domingo a autoridade do porto de Guayaquil. “É uma apreensão recorde para 2023”, referiu o comandante da polícia deste porto equatoriano, de onde partem todos os anos muitas toneladas de droga com destino à Europa, e sobretudo ao porto de Antuérpia, na Bélgica.



Com esta apreensão, “evitámos a venda na Europa de 90 milhões de doses, no valor de 310 milhões de euros”, disse o comandante Fausto Salinas, citado pelo jornal Brussels Times.

Em 2021, as autoridades do Equador intercetaram 210 toneladas de cocaína destinadas à Europa. Em 2022, 200 toneladas – segundo o Brussels Times, 61% dessa carga estava também escondida entre bananas. Nos primeiros dois meses deste ano, o volume das apreensões é já de 31 toneladas.

No porto de Antuérpia – principal porta de entrada para a UE da droga com origem na América Latina – foram apreendidas, em 2022, 110 toneladas de cocaína. O tráfico de droga em Antuérpia fez desta cidade, nos últimos anos, um centro de criminalidade violenta e da atuação de máfias.

A notícia da apreensão recorde no porto de Guayaquil aconteceu na véspera da visita da comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, e da ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, à Colômbia e ao Equador – e precisamente a Guayaquil - para encontrarem, em colaboração com as autoridades locais, formas de evitar que a droga que inunda a União Europeia chegue a sair do país de origem.

Esta terça-feira, as duas políticas encontraram-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Juan Carlos Holguín, e com o presidente da República do Equador, Guillermo Lasso.

“Analisámos juntos todos os programas de cooperação em ‘inteligência’, na cooperação entre as nossas polícias e, sobretudo, na possibilidade de trabalhar de porto a porto. A comissária Johansson e a ministra Verlinden conheceram esta luta frontal do governo nacional contra o narcotráfico e analisámos a última apreensão na noite de ontem de quase 10 toneladas que tinham como destino a Bélgica”, disse Holguín numa conferência de imprensa conjunta em Quito.

Objetivo é "reforçar a cooperação de porto a porto”

“Ao trabalharmos em conjunto beneficiamos as duas regiões [UE e Equador] e sobretudo defendemos os nossos jovens da droga”, afirmou.

Ylva Johansson salientou que esta primeira visita de uma comissária do Interior ao Equador se deve “à necessidade de combater o crime organizado dos cartéis de droga e das máfias. Para as nossas sociedades, para as nossas democracias, isto é, de facto, uma grande ameaça. E vemos que estes grupos organizados são quase todos internacionais, trabalham em vários países e através do Atlântico", disse.

"A única maneira de os combatermos é trabalhar mais juntos”, acrescentou Johansson, referindo que a “UE e o Equador já têm uma parceria e uma cooperação muito boa. E agora estamos a trabalhar para aprofundar e alargar esta parceria”. Com o presidente e com os responsáveis governativos, foram, segundo Johansson, discutidas “ações concretas para aumentar a luta [contra o tráfico de droga]”.

Na quarta-feira, dia 1 de março, Johansson e Verliden estarão em Guayaquil, a maior cidade do Equador, para encontrarem uma forma de "reforçar também a cooperação de porto a porto”, disse a comissária dos Assuntos Internos.

