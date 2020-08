De acordo com a investigação, a empresa Coca-Cola financiava equipas de cientistas para promoverem a ideia de que foi a falta de exercício e não uma dieta desregrada a principal causa da onda de obesidade nos EUA.

Sociedade 2 min.

Coca-Cola pagou a cientistas para manipular estudos sobre o papel dos refrigerantes na obesidade

Bruno Amaral de Carvalho De acordo com a investigação, a empresa Coca-Cola financiava equipas de cientistas para promoverem a ideia de que foi a falta de exercício e não uma dieta desregrada a principal causa da onda de obesidade nos EUA.

As conclusões de uma investigação publicada esta semana na revista médica Public Health Nutrition revelou que milhões de dólares em contribuições financeiras da Coca-Cola influenciaram estudos científicos que minimizaram o papel das bebidas açucaradas na obesidade.



A equipa internacional de investigadores examinou mais de 18 mil trocas de correios eletrónicos entre a sede da Coca-Cola Company em Atlanta com a Universidade da Virgínia Ocidental e a Universidade do Colorado. Ambas as universidades fizeram parte da Global Energy Balance Network (GEBN), uma organização sem fins lucrativos dedicada ao estudo da obesidade nos Estados Unidos, de 2014 a 2015.

A investigação determinou que a GEBN foi criada pela empresa de bebidas para minimizar as ligações entre a obesidade e o açúcar. Posteriormente, a Coca-Cola financiou diretamente a organização com pelo menos 1,5 milhões de dólares em 2015 e fez contribuições financeiras adicionais a académicos filiados no grupo para conduzir a investigação.

A análise revela que os cientistas financiados pela multinacional acabaram por promover a ideia de que foi a falta de exercício e não uma dieta desregrada a principal causa da onda de obesidade nos EUA. "A Coca-Cola utilizou académicos de saúde pública para levar a cabo táticas clássicas do [setor do] tabaco para proteger os seus lucros", denunciou Gary Ruskin, diretor executivo da US Right to Know.

Segundo os autores, a GEBN também tentou minimizar o fato de a Coca-Cola Company ser um dos principais doadores da sua investigação. Por exemplo, os investigadores descobriram que, numa troca de mensagens, a organização tentou inflacionar o seu número de parceiros colaboradores para que a multinacional não se destacasse como o seu maior doador.

"A nossa preferência seria a de ter outros patrocinadores a bordo primeiro. Neste momento, temos dois patrocinadores, a Coca Cola e um doador anónimo", diz um dos e-mails, que considera a inclusão das universidades como possíveis patrocinadores.

O documento também fornece provas da influência da Coca-Cola na política de saúde pública. Os autores afirmam que a empresa apoiou uma rede de académicos, denominada "Email Family", que "promoveu mensagens associadas à sua estratégia de relações públicas". O plano era apoiar estes cientistas no avanço das suas carreiras e no desenvolvimento das suas instituições médicas.

Ruskin afirmou que a parceria é o "último exemplo da terrível mercantilização do trabalho universitário e da saúde pública", comparável a ter criminologistas a trabalhar com o Al Capone [famoso mafioso norte-americano]. "É um ponto fraco na história da saúde pública e um aviso sobre os perigos de aceitar fundos corporativos", concluíram os peritos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.