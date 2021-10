A marca norte-americana ocupa esta posição há três anos consecutivos.

Coca-Cola é o maior poluidor de plásticos do mundo

É difícil encontrar uma parte do mundo onde não se encontre uma garrafa de Coca-Cola. Como uma das marcas mais reconhecidas, a gigante norte-americana leva também outro rótulo, sendo a que mais contribuiu para a poluição de plástico no planeta, segundo o estudo da organização não governamental (ONG) Break Free From Plastic. E é o terceiro ano consecutivo que sobe ao primeiro lugar do pódio, seguida pela rival PepsiCo e pela Unilever.

Todos os anos, a ONG tem voluntários em várias partes do mundo para coletar lixo plástico e destacar as marcas responsáveis. No caso, a Coca-Cola foi identificada em 39 países e em 19.826 resíduos plásticos (garrafas ou pedaços de garrafas).

A pegada de plástico da Coca-Cola tem vindo a intensificar-se, ano após ano. Em 2018, a ONG identificou 9216 resíduos plásticos associados aos seus produtos, em 2019, aumentou para 11.732 e, no ano seguinte, para 13.834.



Isto apesar de uma campanha de marketing focada no compromisso sustentável, refere o jornal Le Monde, em que a multinacional escreve no site oficial que "proteger o ambiente é uma grande prioridade", e que "temos o compromisso de possibilitar a coleta de todas as embalagens dos nossos produtos até 2025 para que não acabem como lixo ou nos oceanos".

