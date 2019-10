Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa fica em primeiro lugar. A nestlé e a Pespi estão em segundo e terceiro lugar.

Coca-Cola é a marca que causa mais poluição por plástico no mundo

Ana Patrícia CARDOSO Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa fica em primeiro lugar. A nestlé e a Pespi estão em segundo e terceiro lugar.

Com 133 anos de história, a Coca-Cola é das marcas de bebidas mais reconhecidas - senão a mais - no mundo inteiro.

No entanto, a reputação da empresa continua a ser manchada pelo uso elevado de plástico e surge, pelo segundo ano consecutivo, no primeiro lugar na lista das principais empresas poluidoras do mundo, publicada pela organização ambiental 'Break Free From Plastic'.

Em setembro passado, a organização realizou 484 limpezas de praias em mais de 50 países. Do lixo apanhado, 11.732 garrafas de plástico eram produtos da Coca-Cola.

Foto: Shutterstock

Em segundo e terceiro lugares ficaram a Nestlé e a eterna rival da Coca-Cola, a PepsiCo.

No Top 10 estão também Mondelēz International (marca de snacks), Unilever (, Mars, P&G, Colgate-Palmolive), Phillip Morris e Perfetti Van Melle (marca de pastilhas elásticas).

Para Von Hernandez, coordenador global da 'Break Free from Plastic', este relatório "fornece claras evidências de que as grandes empresas precisam urgentemente fazer mais e melhor para enfrentar a crise de poluição por plástico que elas próprias criaram".

Em resposta à divulgação do resultado, o porta-voz da Coca-Cola mostrou-se sensível à poluição causada pela sua bebida e lembrou em declarações ao jornal Evening Standard como estão a tentar solucionar o problema. "Sempre que uma das nossas embalagens é encontrada no oceano - ou em qualquer lugar a que não pertença - isso é inaceitável para nós. A nível global, fazemos parte de coligações-chave que trabalham em conjunto para limpar a poluição plástica. Somos co-fundadores do Fórum Económico Mundial 'Global Plastic Action Partnership' (GPAP), onde temos uma colaboração com vários governos e partes interessadas nas economias costeiras. O objetivo é tratar os resíduos plásticos com programas específicos, como os que já foram lançados na Indonésia, Vietname e Gana".