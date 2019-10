Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa fica em primeiro lugar.

Coca-Cola é a marca que causa mais poluição de plástico no mundo

Ana Patrícia CARDOSO Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa fica em primeiro lugar.

Com 133 anos de história, a Coca-Cola é das marcas de bebidas mais reconhecidas - senão a mais - no mundo inteiro.

No entanto, a reputação da empresa continua a ser manchada pelo uso elevado de plástico de uso único e surge, pelo segundo ano consecutivo, no primeiro lugar na lista das principais empresas poluidoras do mundo, publicada pela organização ambiental Break Free From Plastic.

Em setembro passado, a organização realizou 484 limpezas de praias em mais de 50 países. Do lixo apanhado, 11.732 garrafas de plástico eram produtos da Coca-Cola.

Foto: Shutterstock

Em segundo e terceiro lugares estão a Nestlé e a eterna rival da Coca-Cola, a PepsiCo.

No Top10 estão também Mondelēz International (marca de snacks), Unilever (, Mars, P&G, Colgate-Palmolive, Phillip Morris e Perfetti Van Melle (marca de pastilhas elásticas).

Von Hernandez, coordenador global da Break Free from Plastic, garante que este é um relatório que "fornece mais evidências de que as corporações precisam urgentemente fazer mais para enfrentar a crise de poluição por plástico que criaram".

Em resposta à divulgação do resultado, o porta-voz da Coca-Cola disse ao jornal Evening Standard que "toda as vezes que nossas embalagens acabam nos oceanos - ou em qualquer lugar a que não pertençam - é inaceitável para nós. A nível global, fazemos parte de coligações-chave que trabalham em conjunto para limpar a poluição plástica. Cofundamos o Fórum Económico Mundial Global Plastic Action Partnership (GPAP), uma colaboração com governos e partes interessadas em economias costeiras para tratar de resíduos plásticos com programas específicos lançados na Indonésia, Vietname e Gana até o momento."