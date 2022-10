O défice dever-se-á a despesas em alta e a menos receitas devido à diminuição da alocação do Estado.

CNS teve mais despesas do que receitas em 2021

A Caixa Nacional da Saúde (CNS) terminou o ano de 2021 com um défice de 55,6 milhões de euros. Despesas em alta e menos receitas devido à diminuição da alocação do Estado, são algumas das causas apontadas para este défice.

De acordo com as contas anuais e o balanço de 2021 apresentado pela CNS, as despesas aumentaram 0,9% em comparação com o ano anterior, estabelecendo-se em 3.632 milhões de euros.

Do lado das receitas, a diminuição foi de 0,1%, representando 3.576,3 milhões de euros. Essa diminuição explica-se pelo facto de o Estado ter injetado menos verbas para ajudar a CNS a enfrentar a crise pandémica. A contribuição estatal passando de 1,73 mil milhões de euros, em 2020, para 1,43 mil milhões de euros, em 2021. Isto representa menos 308,3 milhões de euros.

Ainda segundo os números da CNS divulgados em comunicado, no final de 2021 havia 914.642 pessoas afiliadas. Trata-se de um aumento de 2% num ano.

