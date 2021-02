Cerca de 35% dos utentes da CNS vivem do lado de lá da fronteira.

CNS tem mais de 880 mil inscritos. Cerca de 100 mil são portugueses

Diana ALVES Cerca de 35% dos utentes da CNS vivem do lado de lá da fronteira.

Há mais de 880 mil pessoas abrangidas pelo sistema de segurança social luxemburguês, e, dessas, cerca de 100 mil têm nacionalidade portuguesa. Segundo dados divulgados esta segunda pelos ministros da Saúde e da Segurança Social, Paulette Lenert e Romain Schneider, o número de inscritos na Caixa Nacional de Saúde (CNS), em 2019, era de 885.132, sendo que os portugueses equivaliam a 11,7% desse total.

Em resposta a uma questão parlamentar do deputado Fred keup, do ADR, sobre as nacionalidades e países de residência dos pacientes dos hospitais luxemburgueses, os ministros revelam que 38,4% das pessoas abrangidas pela CNS têm a cidadania luxemburguesa. Na lista das nacionalidades mais representadas, aparecem depois os franceses (19,4%), os portugueses (11,7%), os belgas (8,5%) e os alemães (7,7%).

Sobre os países de residência, Lenert e Schneider adiantam que, em 2019, 63,2% dos beneficiários viviam no Grão-Ducado, 17,8% em França, 8,7% na Bélgica e outros 8,7% na Alemanha. Feitas as contas, cerca de 35% dos utentes da CNS vivem do lado de lá da fronteira.

Idas às urgências em 2019: 20,4% eram portugueses

As respostas dos ministros às questões de Fred Keup permitem também perceber quem frequenta os hospitais luxemburgueses. Em 2019, os serviços de urgências dos hospitais do país atenderam sobretudo residentes (87,9%). Apesar de 35% do total serem beneficiários da CNS, apenas 11% dos utentes que moram nos três países vizinhos recorreram às urgências hospitalares luxemburguesas. A maior parte dos que recorreram a estes serviços (51%) tinha nacionalidade luxemburguesa, ao passo que 20,4% eram portugueses e 8,6% franceses.

Os dados pré-pandemia revelam também que ao longo de 2019 quase 162.000 pessoas foram pelo menos uma vez às urgências. Sobre as hospitalizações, Lenert e Schneider indicam que 59.491 pacientes passaram pelo menos uma noite num dos hospitais luxemburgueses, número que não inclui os pacientes em reabilitação. Também aqui a esmagadora maioria (90,5%) eram residentes e, também aqui, as nacionalidades mais representadas foram a luxemburguesa (59,2%), a portuguesa (14,8%) e a francesa (7,2%).



