CNS. Teleconsultas não devem servir para poupar tempo aos médicos

Diana ALVES

As teleconsultas não devem servir para que os médicos poupem tempo: é o alerta da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Numa nota sobre o prolongamento da comparticipação das teleconsultas, divulgada pela associação dos pacientes Patiente Vertriedung, a CNS lembra que as consultas por telefone ou videochamada devem obedecer às mesmas exigências de qualidade do que as consultas presenciais.

Além disso, o médico tem de conhecer o paciente, já que tem de ter havido uma consulta presencial nos 12 meses anteriores à consulta remota.

A Caixa Nacional de Saúde lembra que “o atendimento telefónico dos pacientes para questões práticas e marcações não é uma teleconsulta”.

Também “os conselhos dados por telefone ao paciente sobre uma questão médica limitada” não constituem uma teleconsulta.



