As alterações aos estatutos da Caixa Nacional de Saúde (CNS) entraram em vigor no dia 1 de dezembro.

Saúde

CNS. Formulário para consultas no estrangeiro simplificado

Henrique DE BURGO As alterações aos estatutos da Caixa Nacional de Saúde (CNS) entraram em vigor no dia 1 de dezembro.

O pedido de autorização prévia de transferência para consultas no estrangeiro foi simplificado. As alterações aos estatutos da Caixa Nacional de Saúde (CNS) entraram em vigor no dia 1 de dezembro.



O Ministério da Segurança Social refere em comunicado que este procedimento, conhecido como "formulário S2", permite que uma pessoa segurada num país da União Europeia prove que tem direito a receber tratamento médico planeado noutro Estado-membro.

Exames para detetar doenças. “Tempos de espera são desumanos” A petição pública que reivindica um melhor acesso aos exames médicos já tem mais de 4.500 assinaturas.

Eficácia do novo procedimento será avaliada

Este procedimento, bem como o formulário preenchido pelo médico, foram modificados para simplificar o processo e reduzir o tempo do pedido de autorização.

A cada seis meses, este novo procedimento vai ser analisado para determinar se o objetivo da simplificação processual foi totalmente alcançado. Os resultados serão depois discutidos com as partes interessadas.

O novo formulário de pedido de autorização prévia para transferência para o estrangeiro está disponível no site da CNS.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.