Segundo a Organização Mundial de Saúde, a malária mata mais de 400.000 pessoas por ano, na sua maioria crianças. A dengue, que não tem tratamento específico, estima-se que infete 100 a 400 milhões de pessoas todos os anos, matando 20.000.

Sociedade 3 min.

Clima

Estudo. Crise climática "pode colocar oito mil milhões de pessoas em risco de malária e dengue"

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a malária mata mais de 400.000 pessoas por ano, na sua maioria crianças. A dengue, que não tem tratamento específico, estima-se que infete 100 a 400 milhões de pessoas todos os anos, matando 20.000.

Mais de oito mil milhões de pessoas poderão estar em risco de contrair malária e dengue até 2080 se as emissões de gases com efeito de estufa continuarem a aumentar.

Esta é a conclusão de um estudo liderado pela London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) e publicado na revista Lancet Planetary Health.

A investigação concluiu que se os níveis de emissão continuarem a aumentar às taxas atuais, o efeito sobre as temperaturas globais poderá prolongar as estações de transmissão das doenças por mais de um mês no caso da malária e quatro meses no caso da dengue durante os próximos 50 anos.

Os investigadores prevêem que mais 4,7 mil milhões de pessoas poderão ser ameaçadas pelas duas doenças transmitidas por mosquitos mais proeminentes do mundo, em comparação com os números de 1970-99.

Os números baseiam-se em projeções de um crescimento populacional de cerca de 4,5 mil milhões no mesmo período, e um aumento da temperatura de cerca de 3,7C até 2100.

Malária foi a doença mais comum entre refugiados em 2020 Entre os maiores desafios à saúde que refugiados em todo mundo enfrentam contam-se os danos psicológicos da covid-19 e a desnutrição.

Segundo Rachel Lowe, professora associada no LSHTM e outra autora do estudo, alguns países, como a Eritreia, Sudão e Colômbia, assistiram a um ressurgimento significativo da malária nos últimos anos. O número de casos de dengue notificados à OMS aumentou mais de oito vezes nas últimas duas décadas, de 505.430 em 2000 para 5,2m em 2019. "As nossas conclusões sublinham a importância de uma vigilância acrescida em potenciais áreas de crise para monitorizar o aparecimento de doenças", declarou.



Para os autores do estudo, estas conclusões são altamente sugestivas que "a redução das emissões de gases com efeito de estufa poderia impedir milhões de pessoas de contrair malária e dengue". Os resultados mostram cenários em que baixas emissões reduzem significativamente a duração da transmissão das doenças, bem como o número de pessoas em risco.

"Os decisores políticos e os responsáveis pela saúde pública devem preparar-se para todos os cenários, incluindo aqueles em que as emissões se mantêm a níveis elevados. Isto é particularmente importante em áreas atualmente livres de doenças e onde é provável que os sistemas de saúde não estejam preparados para grandes surtos", escreveu Felipe J Colón-González, professor assistente no LSHTM e um dos autores da investigação.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a malária mata mais de 400.000 pessoas por ano, na sua maioria crianças. Em 2019, mais de 90% de um número estimado de 230 milhões de casos ocorreram em África. A dengue, que não tem tratamento específico, estima-se que infete 100 a 400 milhões de pessoas todos os anos, matando 20.000.

O investigador acrescentou que os atuais esforços de controlo da malária e da dengue dependem em grande parte do controlo das populações de mosquitos e da redução do contacto entre mosquitos e pessoas. "Embora as campanhas de redução do mosquito possam ser eficazes, são difíceis de sustentar, particularmente em países de baixos rendimentos onde os escassos recursos devem ser afetados entre o controlo e o tratamento", assertiu.



O LSHTM estuda fatores em vários níveis de emissões de gases com efeito de estufa, densidade populacional e altitude. Mas os investigadores reconheceram que alguns outros fatores-chave não foram tidos em conta, incluindo a evolução da doença e do vetor, ou o desenvolvimento de medicamentos e vacinas mais eficazes. Os ensaios de vacinas contra a malária estão em curso. Uma vacina contra a dengue foi já licenciada em alguns países.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.