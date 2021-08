Depois do mês chuvoso de julho, com as maiores cheias de que há memória na Europa central, a conclusão de um relatório do Meteolux não é um choque, no entanto, os valores em si podem surpreender.

Clima

Em julho choveu o dobro da média dos últimos anos no Grão-Ducado

Só no mês de julho, pico do verão, choveu no Luxemburgo 188 litros/m², o que significa um total duas vezes e meia superior à média dos últimos 30 anos. Neste mês, costuma chover 71,5 l / m².

O recorde máximo aconteceu em 2000, quando foram registados 197,2 l / m², por isso, de acordo com o instituto de meteorologia, julho de 2021 também será lembrado como o segundo mês mais chuvoso desde que a contagem começou a ser realizada, em 1947.

Ministra do Ambiente. "Piores cheias de que o Luxemburgo tem memória" Carole Dieschbourg prevê que fenómenos extremos como este se poderão repetir no futuro no país, devido ao aquecimento global.

O dia das cheias que desolaram o Luxemburgo, Bélgica, Alemanha e Países Baixos também fica na história. 14 de julho de 2021 detém agora o recorde de aguaceiros mais intensos acima de 12 horas, com 74,2 l / m², enquanto 15 de julho passa a ser o dia de julho em que mais choveu em 24 horas, com 79,40 l / m².

O calor passou longe do mês passado, com apenas três dias de verão (temperaturas máximas ≥ 25 ° C), sendo a média de 12,8 dias.

