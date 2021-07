As alterações climáticas aumentam agora o risco de as chuvas sazonais se tornarem catastróficas. Numa Europa mais quente, os cientistas esperam que as chuvas fortes se tornem ainda mais intensas e que as cheias se tornem mais frequentes.

Cheias são o resultado de "uma falha monumental do sistema"

Ana B. Carvalho As alterações climáticas aumentam agora o risco de as chuvas sazonais se tornarem catastróficas. Numa Europa mais quente, os cientistas esperam que as chuvas fortes se tornem ainda mais intensas e que as cheias se tornem mais frequentes.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta quinta-feira que o Luxemburgo está em situação de “catástrofe natural” após as fortes chuvas que provocaram inundações em todo o país, causando prejuízos a famílias e empresas. Cerca de 400 pessoas foram realojadas em diversas comunas.



Na Bélgica contaram-se 15 mortos resultados das cheias. A Alemanha é o país mais afetado pelas chuvas torrenciais que atingiram a Europa central esta semana, tendo já confirmado a morte de 103 pessoas. Há ainda dezenas de desaparecidos. A Chanceler alemã Angela Merkel prometeu, esta quinta-feira, ajuda rápida e apoiada por "todo o poder do Estado" para as pessoas afetadas por inundações devastadoras na Alemanha ocidental, avançou a AFP.

Mas terão as autoridades políticas levado a sério o risco que se avizinhava?Poderia esta catástrofe ter sido evitada se as matérias do clima fossem levadas mais a sério pelos governantes europeus?

Um aviso de inundações "extremas" foi emitido no início desta semana pelo Sistema Europeu de Sensibilização para as Inundações (EFAS). A professora Hannah Cloke, hidrologista que criou e aconselha o EFAS, citada pelo jornal POLITICO disse que o número de mortos, com muito mais pessoas dadas como desaparecidas, foi "uma falha monumental do sistema".

"Eu teria esperado que as pessoas estivessem a evacuar, não se espera ver tantas pessoas a morrer devido às inundações em 2021". Isto é muito, muito grave mesmo", apontou.

Algumas autoridades, incluindo a cidade belga de Liège e várias cidades no Luxemburgo, ordenaram de facto que as pessoas abandonassem as suas casas. As inundações também atingiram partes dos Países Baixos, onde o governo qualificou a situação como uma catástrofe oficial.

Governo declara situação de "catástrofe natural" no Luxemburgo Governo vai desbloquear 50 milhões de euros para os sinistrados das inundações.

O Deutscher Wetterdienst (DWD), o serviço meteorológico federal alemão, passou o aviso às autoridades locais, disse o porta-voz Uwe Kirsche. "Como autoridade federal, o DWD não é responsável por iniciar evacuações ou outras medidas no local... essa é uma tarefa para as autoridades locais", acrescentou.

A EFAS emitiu um aviso na "categoria extrema", disse Hannah Cloke "o que significa que há perigo de vida. Não diz que se deve evacuar, isso é com as autoridades nacionais. Mas tipicamente, se tiver um aviso de perigo de vida, e souber onde isso vai acontecer, certifica-se de que está no local para a evacuação. É assim que funciona a gestão do risco de catástrofe".

No entanto, a população claramente não recebeu a mensagem. "A visão de pessoas a conduzir ou a vaguear pelas águas profundas de uma inundação enche-me de horror, pois trata-se da coisa mais perigosa que se pode fazer numa inundação". De acordo com a administração regional, cerca de 1300 pessoas não foram contactadas no distrito alemão de Bad Neuenahr-Ahrweiler, embora isto possa ser devido ao facto de a rede móvel estar em baixo na área.



No Luxemburgo, o Meteolux emitiu alertas amarelos na terça, quarta e quinta-feira. Na quarta, a meio da tarde, elevou o nível de aviso para vermelho anunciando a previsão de "queda de chuva até 60 litros por metro quadrado" e "a subida de vários rios".

Dois anos e meio após o lançamento da aplicação governamental oficialmente encarregada de avisar diretamente os cidadãos no caso de uma situação de emergência "com impacto na segurança pública", o desempenho da GouvAlert.lu nesta situação de urgência deixou a desejar.



Uma mensagem de alerta foi enviada na quarta-feira à noite, "por volta das 23 horas" e apenas "às pessoas que descarregaram a aplicação", disse esta quinta-feira a ministra do Interior, Taina Bofferding. A aplicação visa oficialmente "divulgar alertas sobre incidentes graves que ocorrem a nível nacional", mas só é acessível numa base voluntária.

Segundo dados transmitidos pelo Serviço de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS) e confirmados por Luc Feller, Alto Comissário para a Protecção Nacional, contactado quinta-feira pelo Luxemburger Wort francês, o envio deste alerta, deu-se oito horas após o alerta vermelho emitido pela MeteoLux e o SMS enviado pela CGDIS a todos os presidentes de câmara e apenas um número limitado de pessoas recebeu esse alerta.

O Governo e as autoridades de socorro ativaram a célula de crise e reuniram-se durante a madrugada de dia 15 para cordenar as operações no terreno. O alerta vermelho vigorou até ao meio-dia desta quinta-feira.



Alterações climáticas?

Os cientistas climáticos há muito que prevêem que as emissões humanas vão causar mais inundações, ondas de calor, secas, tempestades e outras formas de clima extremo, mas os últimos picos ultrapassaram muitas expectativas.

Neste momento, nem os cientistas previam que a Europa central fosse tão afetada num tão curto espaço temporal. "Estou surpreendido com o quão longe está acima do recorde anterior", disse Dieter Gerten, professor de climatologia e hidrologia da mudança global no Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático citado pelo The Guardian. "Parece não estarmos apenas acima do normal, mas em domínios que não esperávamos em termos de extensão espacial e da velocidade a que se desenvolveu".

As cheias que tomaram a Europa de surpresa em pleno verão 118 pessoas perderam a vida nas chuvas torrenciais que assolaram o Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e Países Baixos, desde quarta-feira à noite. Um cenário desolador que ninguém esperava nos meses mais quentes do ano.

A ciência precisará de mais tempo para avaliar até que ponto as emissões humanas tornaram esta tempestade mais provável, mas o recorde de chuvas está de acordo com as tendências globais mais amplas.

"Com as alterações climáticas, esperamos que todos os extremos hidrometeorológicos se tornem ainda mais extremos. O que vimos na Alemanha é amplamente consistente com esta tendência", disse ao mesmo jornal Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Alterações Climáticas de Copernicus no Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo.



"Este é o novo normal", afirmou Johannes Quaas, meteorologista da Universidade de Leipzig ao DW. "As alterações climáticas estão também a mudar a definição de clima normal. Estamos lentamente a aproximar-nos de um novo normal que inclui diferentes padrões de precipitação".

O jornal POLITICO publicou, no início de julho deste ano, uma investigação única sobre os efeitos previstos das alterações climáticas na Europa, resultado da revisão de mais de 100 artigos científicos, entrevistas com cientistas climáticos e que graças a uma fuga de informação teve acesso ao projeto do próximo relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) da ONU, um estudo de 4.200 páginas que é a investigação mais avançada da ciência até à data sobre os impactos das alterações climáticas no nosso mundo.

Segundo o estudo, espera-se que o norte da Europa enfrente grandes inundações e incêndios, mesmo com o aquecimento no extremo mais baixo das expectativas. O sul será martelado pela seca, pelo calor urbano e pelo declínio agrícola,"conduzindo a uma das maiores linhas de falha política da União Europeia", lê-se na investigação.

"Só porque as coisas podem ser piores noutro lugar, não significa que a Europa esteja segura", lê-se. "A população europeia ainda não tem uma boa compreensão sobre isto", disse Piers Forster, diretor do Priestley International Center for Climate na Universidade de Leeds. "As pessoas não sabem como as alterações climáticas irão afetá-las pessoalmente". Forster, que é um dos principais autores de uma secção do relatório do IPCC, comentava sem saber que a POLITICO tinha obtido a fuga de informação.

A ciência mais recente revela que em toda a Europa irá mudar, especialmente se não forem tomadas medidas de combate adequadas de imediato, e que essas perturbações irão aprofundar as divisões existentes, com profundas implicações para o grande projeto político do Continente.

Se o aquecimento atingir os 3ºC até ao final do século, as inundações fluviais poderão atingir quase meio milhão de pessoas anualmente, atualmente estima-se que afetem 170.000 pessoas. Os danos poderiam sextuplicar, dos atuais 7,8 mil milhões de euros por ano, advertiu o líder da comissão de investigação.

Em 2002, as inundações ao longo dos principais rios da Europa Central - o Elba e o Danúbio mataram dezenas de pessoas, destruíram casas, e causaram prejuízos de milhares de milhões na Áustria, Alemanha, República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Roménia e Croácia.

"As inundações fluviais concentrar-se-ão na Europa Central e do Norte e no Reino Unido e na Irlanda, enquanto que as do Sul assam", lê-se no estudo. A chuva não é o único problema de água. A subida do nível do mar está também a aumentar os riscos de inundações extremas e permanentes ao longo das costas europeias - especialmente para as pessoas que vivem em cidades baixas da Holanda, Alemanha, Bélgica e alguns dos principais pontos turísticos do mundo ao longo da costa norte italiana.

"Isso vai custar caro aos governos, mesmo que consigam reduzir as emissões e aumentar as defesas contra as inundações. Os danos causados pelas cheias costeiras poderão aumentar pelo menos 10 vezes até ao final do século", escreve o IPCC.

No Mediterrâneo, o nível do mar poderia subir até 1,1 metros até 2100, dependendo de quanto o planeta aquece. Isto expõe 42 milhões de pessoas que vivem atualmente em zonas baixas, representando 37% da linha costeira.

A Escandinávia sofrerá menos com a subida do nível do mar porque a sua massa terrestre ainda está a recuperar após ter sido coberta por pesadas camadas de gelo na última era glaciar.

As inundações também põem em risco o património antigo da Europa. Ravena, uma vez que a capital do Império Romano Ocidental, Veneza, e 47 outros locais do Património Mundial da UNESCO encontram-se nas zonas de inundação do futuro.

Artigo atualizado às 14:04 do dia 16 de julho de 2021

