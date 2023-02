Sessões realizam-se em fevereiro e março e estão sujeitas a inscrição.

Clínica de Ettelbruck organiza sessão para familiares de pacientes com 'covid longa'

Susy MARTINS Sessões realizam-se em fevereiro e março e estão sujeitas a inscrição.

Com o objetivo de implicar mais os familiares dos pacientes atingidos pela síndrome da covid longa e de dar voz ao seu sofrimento, a equipa de consulta especializada na 'covid longa' da clínica de reabilitação Rehaklinik de Ettelbruck vai organizar reuniões de informação sobre esta patologia.

As primeiras sessões vão decorrer no dia 20 de fevereiro, em luxemburguês, e a 6 de março, em francês, entre as 17h30 e as 19h00. As reuniões vão ter lugar no centro de psicoterapia, em Ettelbruck. As inscrições podem fazer-se por telefone (26 82 29 04).

A luta de Cristina Malheiro contra a 'covid longa' "Tinha de escolher entre respirar ou viver". Durante um ano, esta foi a luta diária de Cristina Malheiro, uma secretária jurídica de 50 anos, para reconquistar uma vida normal após a covid-19.

Um estudo do Instituto de Saúde do Luxemburgo conclui que a 'covid longa' não é uma única doença, mas uma condição que pode assumir várias formas, com diferentes sintomas e potenciais tratamentos.

A perda do paladar e do olfato parecem caracterizar um tipo de covid longa, enquanto outro tipo poderá ser descrito por sintomas gastrointestinais, incluindo náuseas, diarreia, queimaduras de estômago e dores abdominais, segundo o Instituto Luxemburguês de Saúde.



