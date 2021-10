Circulação de comboios interrompida entre Luxemburgo e Thionville

Entre o Luxemburgo e Thionville Ligações ferroviárias retomadas com normalidade no próximo sábado

As ligações ferroviárias entre o Luxemburgo e a cidade de francesa de Thionville, onde terça-feira uma colisão entre dois comboios provocou um morto e dois feridos, só devem ficar normalizadas no próximo sábado, de acordo com os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL).