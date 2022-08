No total, contam-se 50 casos, até ao momento.

Monkeypox

Cinco novos casos de varíola dos macacos no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o novo relatório do Ministério da Saúde sobre a propagação da do vírus da Monkeypox (varíola dos macacos), na semana passada, fora registados cinco novos casos no Luxemburgo.

No total, cinquenta casos foram confirmados até agora. Todos os pacientes são homens e a média de idade é 37 anos.

Dois pacientes tiveram de ir para o hospital por causa da varíola dos macacos mas tiveram alta.

Desde 16 de Agosto, pessoas pertencentes ao grupo de risco podem ser vacinadas contra a varíola macaco no Departamento Nacional de Doenças Infeciosas. Até 24 de Agosto, 284 pessoas já tinham sido vacinadas, 1.029 tinham sido registadas para uma primeira ou segunda vacinação. É possível fazer o agendamento através do número 4411-3129.

O Luxemburgo recebeu uma nova entrega de 200 doses de vacinas dos Países Baixos, para satisfazer a elevada procura.

Com as 1.600 doses agora disponíveis no Grão-Ducado, cerca de 800 pessoas ainda podem ser vacinadas.

Até 16 de Agosto de 2022, um total de 19.429 casos de varíola macaco em 43 países e áreas da região europeia foram notificados ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e à Organização Mundial de Saúde (OMS), um aumento de 1.532 casos desde a semana passada.

