Cinco crianças morrem em acidente de carro no sul da França

"Não nos lembramos de um acidente tão trágico com cinco crianças mortas", disse Hugues Moutouh, presidente da comuna de Drôme, no sul da França, esta terça-feira, 21.

A carrinha com nove passageiros seguia na autoestrada A7, na passada segunda-feira à noite. O veículo começou a arder mas ainda não foram avançadas as razões que provocaram o incêndio.

Um casal e os quatro filhos, a cunhada e dois filhos seguiam na carrinha. Cinco das crianças, com idades entre 3 e 14 anos, morreram no acidente. Os outros quatro passageiros foram resgatados do carro em chamas e levados para o hospital com ferimento graves. Segundo os jornais franceses, a família vivia em Vénissieux, um subúrbio de Lyon.

Apesar de estar na cimeira da UE em Bruxelas, o presidente francês Emmanuel Macron prestou condolências através do Twitter. "Compartilho a tremenda tristeza dos familiares das vítimas. Os meus pensamentos estão com os feridos e com todos aqueles que foram mobilizados para ajudar", escreveu.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, foi ao local do acidente na mesma noite. "Existem milhares de acidentes, especialmente nos meses de verão. Temos, por isso, isso de incentivar os franceses a ter cautela, principalmente se tiverem filhos a bordo", alertou.

