Certificados verdes digitais a funcionar a partir do meio de junho e a UE a doar 100 milhões de doses de vacinas até ao fim do ano foram as promessas do dia.

Sociedade 3 min.

Cimeira europeia. Europa no bom caminho para reabrir as economias, diz von der Leyen

Telma MIGUEL Certificados verdes digitais a funcionar a partir do meio de junho e a UE a doar 100 milhões de doses de vacinas até ao fim do ano foram as promessas do dia.

Depois de ontem a cimeira (dos dias 24 e 25 de maio) ter sido absorvida pelo incidente na Bielorrússia e com a discussão sobre as relações tensas entre a União Europeia e a Rússia de Putin, os chefes de Estado e de governo dos 27 passaram hoje das questões diplomáticas para os assuntos internos.

Na agenda, os dois tópicos já previstos: o ponto da situação da covid-19 e o progresso em relação à luta contra as alterações climáticas.

Progresso na pandemia

Quanto à situação da pandemia dentro do território da EU, Charles Michel, presidente do Conselho da União, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, salientaram que a melhoria é evidente. “Tivemos ocasião de exprimir otimismo perante o progresso em todo o lado na luta contra a pandemia, mas mantendo a noção que temos que continuar a ser vigilantes”, comentou Michel aos jornalistas, na conferência de imprensa após a conclusão da cimeira.

Charles Michel referiu ainda que a sua proposta de ser criado um tratado internacional de pandemias está também a ter desenvolvimentos e a desenrolar-se no momento em que falava: “Está a decorrer agora uma discussão no seio da Organização Mundial de Saúde sobre o tratado internacional sobre pandemias e acreditamos que nas próximas horas haja um empurrão”.

Ursula von der Leyen apresentou cálculos otimistas: “Até ao fim desta semana terão sido entregues 300 milhões de doses de vacinas aos Estados-membros e até fim de junho, 400 milhões de doses”. Quanto à previsão de se atingir a imunidade de grupo estabelecida em fevereiro, ela mantém-se: “Até final de julho, 70% da população estará vacinada e se continuarmos assim vamos conseguir reabrir as nossas sociedades com segurança”, disse von der Leyen.

Além da população adulta, a UE espera começar a vacinar também os adolescentes:“Estamos à espera que a Agência Europeia do Medicamento aprove a vacina da Pfizer/BionTech para jovens entre os 12 e 15 anos”.

Certificados verdes digitais

Boa notícia para os cidadãos europeus é também a possibilidade de viajar nas férias de verão com maior facilidade. Ursula von der Leyen adiantou que a infraestrutura tecnológica estará pronta a 1 de junho e que quando a regulação entrar em vigor, a meio de junho, os Estados-membros deverão estar prontos a verter a informação sobre vacinas dos seus cidadãos para os certificados.

Solidariedade internacional

Durante as discussões do dia de hoje, 25, os 27 países europeus comprometeram-se a doar pelos menos 100 milhões de doses de vacinas para os países mais pobres até ao fim do ano e, segundo Charles Michel, de acordo com a soma das promessas entretanto feitas, esse número poderá ser ultrapassado.

A presidente da Comissão anunciou ainda que a chamada “Equipa Europa” (UE, Estados-membros e instituições financeiras da UE) irá reunir mil milhões de euros para aumentar a capacidade de produção de vacinas em África, e igualmente o desenvolvimento de competências. A iniciativa prevê que vacinas com a tecnologia mRNA, as mais avançadas tecnologicamente, de que as da Pfizer e Moderna são pioneiras, possam ser desenvolvidas em África, salientou von der Leyen.

Alterações climáticas

“Houve grande progresso em desenhar o nosso percurso para uma União Europeia com zero emissões em 2050 e atingir o mínimo de 55% de redução de emissões em 2030”, considerou von der Leyen.

“Os objetivos estão estabelecidos, agora temos vindo a apresentar as propostas e os pacotes legislativos sobre como vamos atingi-los”, disse a presidente da Comissão. A meio de julho deverá ser apresentado pela Comissão Europeia o pacote “Preparado para 55”, com 12 propostas legislativas diferentes em vários setores para que a UE possa atingir o objetivo de redução de 55% de emissões até ao fim desta década. Von der Leyen reconheceu que será um percurso difícil: “Ouvi com muita atenção os Estados-membros . Algumas destas medidas podem ter impactos sociais. E é preciso que consigamos apoiar os Estados-membros neste caminho”, concluiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.