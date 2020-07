Arte, tecnologia e ciência vão estar reunidas num estudo único sobre o impacto do novo coronavírus em multidões.

Cientistas recrutam 4000 voluntários para concerto-estudo sobre o coronavírus

Ana B. Carvalho Arte, tecnologia e ciência vão estar reunidas num estudo único sobre o impacto do novo coronavírus em multidões.

Um grupo de cientistas alemão pretende reunir 4.000 pessoas num concerto em Leipzig, numa tentativa de conseguir ilustrar de forma mais clara como é que a transmissão de covid-19 poderá ser controlada em eventos dentro de espaços fechados.

Numa altura em que os espetáculos culturais se mantém praticamente suspensos, os investigadores alemães estão a planear equipar 4.000 voluntários com aparelhos de localização e garrafas de desinfetante fluorescente para uma "experiência de coronavírus" com Tim Bendzko,cantor de soul-pop cujo álbum de estreia de 2011 vendeu 500 mil cópias na Alemanha. A experiência vai realizar-se num estádio coberto na cidade de Leipzig no dia 22 de agosto.

Os organizadores do projeto dizem que o objetivo é "identificar um enquadramento" para a realização de eventos culturais e desportivos de maior dimensão "sem colocar em perigo a população" após o final de setembro. A intenção passa assim por analisar os dados recolhidos em pouco mais de um mês e apresentarem conclusões já no início de outubro.

O apelo é feito a participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, que vão poder utilizar dispositivos de "rastreio de contacto" do tamanho de um fósforo em "colares" à volta do pescoço que transmitem um sinal a intervalos de cinco segundos. Estes instrumentos vão recolher dados sobre os movimentos de cada pessoa e a sua proximidade a outros membros da audiência. Na segunda-feira, o projeto contava já com 775 voluntários.

Segundo o jornal The Guardian, dentro do local também será pedido aos participantes que desinfetem as mãos com um filtro fluorescente, concebido não só para adicionar uma camada de proteção mas também para permitir que os cientistas investiguem o local com luzes ultravioleta após os concertos, a fim de identificar as superfícies onde é mais provável que ocorra uma transmissão do vírus através de uma infeção por contacto.

Os vapores de uma máquina de nevoeiro vão ajudar a visualizar a possível propagação do coronavírus através de aerossóis antes do evento, através de modelos gerados por computador.

O estudo faz parte do projeto "Restart-19" e terá um custo de 990 mil euros, que serão suportados pelos estados federais da Saxónia e Saxónia-Anhalt. Apesar de alguns estados alemães, como a Saxónia e Brandenburg, terem relaxado as restrições a alguns eventos - por exemplo concertos indoor de tamanho médio são permitidos - os concertos com mais de mil participantes continuam proibidos em todo o país até, pelo menos, ao final de agosto.

"Estamos a tentar descobrir se poderia haver um meio termo entre o antigo e o novo normal que permitisse aos organizadores encaixar pessoas suficientes num local de concerto de forma a não haver prejuízo", disse Stefan Moritz, chefe do departamento de doenças infecciosas no hospital universitário de Halle e coordenador da experiência, ao jornal britânico.

Para impedir que a experiência de Leipzig se torne a fonte de um novo surto, os voluntários inscritos vão receber um kit de auto-teste com uma zaragatoa que deverá ser feito 48h antes do concerto. Quem não apresentar um teste negativo à porta não poderá participar.

Às medidas de proteção juntam-se a distribuição de máscaras faciais com válvulas de expiração, bem como desinfetante. Apesar de o risco de ficar infetado durante o estudo ser "extremamente baixo", os organizadores advertem que a proteção a 100% não pode ser garantida.

Três cenários diferentes

Na sala de concertos de Leipzig, um local exclusivo para grandes eventos desportivos, bem como concertos de estrelas internacionais como Bob Dylan e Britney Spears, irão existir três cenários diferentes de atuações.

No primeiro cenário, o público assistirá aos concertos como o teria feito nos tempos de pré-vírus, entrando por duas entradas principais antes de ocuparem os lugares. No segundo cenário, "optimizado", a multidão entrará através de oito entradas para não haver tanta mistura, e haverá sempre um lugar bloqueado nas bancadas intercalando com um disponível.

No terceiro e último cenário, apenas 2.000 espectadores serão autorizados a entrar para os 12.000 lugares do recinto e a sentar-se em lugares separados por uma distância de 1,5 metros.





