Cientistas portugueses criam tecnologia que impede formação da placa bacteriana

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) criou recentemente uma nova tecnologia baseada numa molécula orgânica natural que impede a formação de placa bacteriana e de outras patologias dentárias. Pode ser incorporada em pastas dentífricas, elixires ou fio dental.

Uma equipa multidisciplinar das faculdades de Ciências e Tecnologia (FCTUC) e de Medicina (FMUC) da UC desenvolveu uma nova tecnologia, baseada numa molécula orgânica natural, que "impede a formação de placa bacteriana". A placa bacteriana é considerada "a principal responsável pelo surgimento de cárie e de outras patologias dentárias", explica a faculdade na nota enviada à agência Lusa.

O novo método, denominado ‘biolocker’, deverá chegar ao mercado dentro de dois anos e poderá revolucionar o campo da higiene oral, prevenindo a formação precoce da placa bacteriana, sem efeitos antimicrobianos, ao contrário das soluções de cuidados orais clássicas", sublinha a FCTUC. Os tradicionais antisséticos são de largo espectro e, por isso, recorrem a uma "estratégia de terra queimada", eliminando as boas e as más bactérias, o que pode danificar a flora oral residente, extremamente benéfica para a saúde geral do organismo".

O produto, que já foi testado e validado, "pode ser incorporado em pastas dentífricas, elixires, fio dental ou até pastilhas elásticas", refere a equipa. Os investigadores estão em processo de registo da patente internacional. A nova inovação consegue bloquear as principais interações bacterianas que ocorrem após a ingestão de alimentos, ou seja, impossibilita a ação das bactérias que lideram o processo de formação da placa bacteriana, as designadas colonizadoras iniciais", afirmam os investigadores Daniel Abegão, Filipe Antunes e Sérgio Matos.

"Como estas bactérias (género streptococcus) funcionam como alicerce, ao retirar a âncora impedimos que todas as bactérias a jusante se possam fixar", sublinham os dois especialistas. Pode dizer-se que a tecnologia desenvolvida pelos investigadores da UC funciona como uma espécie de revestimento antiaderente, impedindo que as bactérias se agarrem ao esmalte dentário e formem a placa bacteriana. Desta forma, o novo método garante uma proteção mais duradoura que os atuais produtos, garantindo uma escovagem mais eficaz.

Tal como destacado pela equipa, uma das mais-valias é a possiblidade da massificação, que tornará o produto barato e acessível à população à população em geral. Desta forma, está a contribuir para o melhoramento das políticas de saúde pública, nomeadamente no que respeita à higiene oral. Este facto assume particular importância em Portugal onde os cuidados de saúde oral são na sua maioria privados e caros. Desta forma, o produto atuaria na prevenção, reduzindo os custos e a necessidade de tratamentos, explicam os cientistas. Tendo em conta que a cárie e as doenças gengivais são as patologias infeciosas mais prevalentes no mundo, o desenvolvimento de ferramentas preventivas é essencial", salientam os investigadores.

O projeto teve a colaboração do I3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde) da Universidade do Porto e foi o único vencedor português da terceira edição do Programa Caixa Impulse, no valor de 70 mil euros.

