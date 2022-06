Equipa da Universidade de Coimbra criou dispositivo que converte o movimento das ondas em energia, com tecnologia já existente.

Sociedade 3 min.

Ciência

Cientistas portugueses criam energia elétrica renovável a partir do mar

Ana TOMÁS Equipa da Universidade de Coimbra criou dispositivo que converte o movimento das ondas em energia, com tecnologia já existente.

Um grupo de cientistas portugueses criou uma forma inovadora que permite produzir energia elétrica a partir das ondas da mar.

A equipa da Universidade de Coimbra desenvolveu um dispositivo inovador para converter a energia armazenada nas ondas do mar em energia elétrica.

Em comunicado, a Universidade explica que o dispositivo, designado de REEFS, acrónimo de Renewable Electric Energie From Sea (energia elétrica renovável a partir do mar, em português), resulta de oito anos de investigação, que resultaram na criação de um conversor de energia das ondas, já com patente internacional concedida. Trata-se de um dispositivo costeiro modular que fica totalmente submerso, invisível à superfície do mar. "É apoiado em pilares e o resto do fundo do mar fica livre para todo o tipo de processos marinhos", explica o líder do projeto, José Lopes de Almeida, no mesmo comunicado.

Portugal. O primeiro parque eólico flutuante do mundo está quase concluído Quando estiver totalmente operacional, as torres eólicas flutuantes com uma capacidade de 25 MW vão ser capazes de fornecer energia suficiente para 60 mil famílias por ano.

De acordo com o investigador, o aparelho "procura utilizar tecnologias que já existem, nomeadamente as turbinas de ultrabaixa queda que são aplicadas nos aproveitamentos mini-hídricos e que recentemente se tornaram competitivas em termos comerciais".

Aproveitar as ondas do mar

De acordo com José Lopes de Almeida "é possível migrar essa tecnologia para o mar e aplicá-la precisamente para aproveitar os desníveis criados pelas ondas, que na nossa costa ocidental apresentam frequentemente alturas de 1 a 5 metros".

O cientista resume que o "que o dispositivo faz é transformar o movimento alternado das ondas do mar num fluxo de água contínuo no interior do conversor REEFS. Esse fluxo, criado entre a crista e a cava das ondas, pode ser usado para acionar as referidas turbinas mini-hídricas de ultrabaixa queda", o que representa um salto tecnológico considerável, pois não requer o desenvolvimento de "uma tecnologia de raiz, podemos adaptar uma tecnologia hidroelétrica já existente".

Combater a dependência energética

Com o mercado energético em crise e explosão de preços, devido à guerra na Ucrânia, olhar para outras fontes de energia, sobretudo renováveis, torna-se ainda mais importante.

"A situação atual chama a atenção para a extraordinária vulnerabilidade da Europa em relação à sua dependência energética", diz o investigador, referindo que Portugal "importa ainda hoje cerca de 2/3 dos seus recursos energéticos". "Olhar para os recursos endógenos marinhos e procurar utilizá-los, criando valor para a economia, é um desiderato que se impõe, particularmente em Portugal, porque é um país que tem uma linha de costa bastante extensa relativamente à sua área territorial", diz o líder do projeto, que precisa agora de ser testado em escalas sucessivamente maiores até ser instalado um projeto piloto no mar, a partir do qual será depois possível passar à fase de comercialização.

Energia. Pode a UE ser realmente independente? Dada a sua dimensão, o Luxemburgo é, juntamente com Malta e a Bélgica, o maior importador de energia da Europa. O que pensam estes Eurodeputados sobre a independência da UE neste sector?

A estimativa, segundo José Lopes de Almeida, é que, quando o produto estiver apto a ser instalado no mar, evoluirá em competitividade, como ocorreu com a energia eólica. "Do ponto de vista concorrencial, tem um potencial comparável ao da energia eólica, embora o mercado não seja tão abrangente". Outra das vantagens é o impacto paisagístico, que é menor, a maior previsibilidade na produção e o facto de se localizar no litoral onde usualmente se concentra a maior parte da atividade económica e da população.

Um aliado contra a erosão

Esta tecnologia que é usada no dispositivo criado pela Universidade de Coimbra tem ainda um efeito positivo sobre a erosão costeira.

Ao funcionar como um recife artificial, induzindo a rebentação precoce das ondas para assim retirar, logo à partida, alguma da sua energia antes que atinjam a linha de costa, ela acaba por mitigar a erosão da costa provocada pelas ondas do mar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.