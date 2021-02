Hamlet e Omelet, e Ebony e Ivory foram treinados individualmente para alternar um joystick usando os seus focinhos numa instalação interior na Universidade Estatal da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Depois de dominarem essa habilidade, os porcos começaram a jogar uma vez por dia durante um período de 12 semanas.

Cientistas descobrem que porcos conseguem jogar videojogos

Hamlet e Omelet, e Ebony e Ivory foram treinados individualmente para alternar um joystick usando os seus focinhos numa instalação interior na Universidade Estatal da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Depois de dominarem essa habilidade, os porcos começaram a jogar uma vez por dia durante um período de 12 semanas.

Depois de vários estudos científicos já terem comprovado que os porcos são animais a prezar pela sua inteligência, por terem capacidade de utilizar ferramentas, aprender como funcionam os espelhos e até mostrar sensibilidade às emoções dos seus pares, a mais recente descoberta deu-se no mundo digital. Os porcos podem adquirir um conhecimento e destreza "impressionantes" na habilidade de jogar.



Segundo um estudo publicado na quinta-feira em Frontiers in Psychology, quatro porcos mostraram uma capacidade "notável" de jogar um videojogo operado por joystick, uma indicação da "sua flexibilidade comportamental e cognitiva".

Embora o jogo tenha sido originalmente desenvolvido pela NASA para testar macacos, os porcos foram capazes de aprender a realizar a maioria dos seus objetivos sem os benefícios de polegares oponíveis ou de uma visão aguçada.

Segundo os cientistas, processos cognitivos, tais como memória, atenção, e conceptualização permitem aos animais demonstrar comportamento adaptativo em ambientes complexos e dinâmicos. Estes processos têm sido investigados em espécies animais de laboratório, incluindo primatas não humanos, ratos e pombos, entre outras espécies. Nas últimas duas décadas, as investigações sobre a capacidade dos animais de criação adquirirem conhecimento aumentaram significativamente, em parte devido às suas implicações nas obrigações éticas para com eles, bem como nas decisões relacionadas com a sua produção, cuidados e gestão.



Os primeiros estudos a abrir caminho nesta área foram realizados em 1915 por Yerkes e Coburn e já deram algumas indicações sobre a capacidade dos porcos adquirirem aprendizagens complexas, ao descobrirem que os porcos podiam resolver problemas de escolha múltipla com caixas. Ao longo dos anos deram-se várias descobertas marcantes como o facto dos porcos serem capazes de aprender a obter luz através de determinadas operações, a produzir calor adicional para o seu compartimento, a adquirir ração, entre outras.

Além disso, os suínos também demonstraram a capacidade de discriminação e de aprendizagem inversa, distinguindo brilhos, cores, tamanhos e luminância de diferentes objetos, bem como discriminações espaciais (direita ou esquerda).

Em 1994 foi descoberto que estes animais podiam ir ainda mais longe, respondendo de forma discriminatória a comandos verbais e gestuais humanos de novas combinações acção-objeto. Segundo os cientistas, coletivamente, estes resultados fornecem provas de que os porcos têm a capacidade de aprender tarefas inovadoras bastante complexas e, portanto, poderiam ser passíveis de testes utilizando paradigmas alternativos para explorar as suas capacidades cognitivas.

O estudo em jogo

Um par de porcos "Yorkshire" chamados Hamlet e Omelet, e uma dupla de micro porcos "Panepinto" chamados Ebony e Ivory foram treinados individualmente para alternar um joystick usando os seus focinhos numa instalação interior na Universidade Estatal da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.



Depois de dominarem essa habilidade, os porcos começaram a jogar uma vez por dia durante um período de 12 semanas. Hamlet e Omelet tiveram de parar nessa altura porque "tinham crescido demasiado para ficar de pé o tempo suficiente para completar as sessões, e também já não se enquadravam nas limitações do compartimento de teste", de acordo com o estudo.

O primeiro "nível" que os animais tiveram de ultrapassar exibia uma borda azul ao longo dos quatro lados de um ecrã localizado mesmo atrás do joystick. O objetivo era utilizar o joystick para mover um cursor no ecrã de modo a que este se interceptasse com qualquer uma das quatro paredes. O nível seguinte exibia uma borda com apenas três paredes e os porcos foram novamente encarregados de acertar numa dessas três linhas. Se acertassem no lado vazio do ecrã, seria contado como um erro.

O jogo continuou a aumentar em dificuldade, mostrando apenas duas paredes e depois uma, que foram geradas arbitrariamente em lados diferentes do ecrã. Isto aumentava as probabilidades de os porcos registarem um erro ao moverem o cursor para uma parte sem borda do ecrã.

Mesmo assim, todos os porcos ainda tinham um bom desempenho nos desafiantes alvos de uma parede, movendo o cursor da forma correcta a um ritmo acima da probabilidade aleatória. As coisas ficaram mais difíceis nos níveis seguintes, quando as margens da parede se tornaram mais pequenas e até começaram a mover-se. Embora alguns dos porcos tivessem um bom desempenho com as paredes encolhidas, os alvos em movimento provaram ser demasiado para a sua coordenação de roncos e joystick.

Segundo os cientistas, de uma forma geral todos os porcos tiveram um desempenho significativamente acima do acaso em alvos de uma parede, o que indica que, em certa medida, todos adquiriram a associação entre o joystick e o movimento do cursor.

"Que os porcos atingiram o nível de sucesso que alcançaram numa tarefa que estava significativamente fora do seu quadro normal de referência é em si mesmo notável, e indicativa da sua flexibilidade comportamental e cognitiva", escrevem.

Os investigadores apontaram ainda que o "elevado nível de motivação social para realizar a tarefa também foi notável". Embora as recompensas alimentares associadas à pesquisa fossem provavelmente um factor de motivação, o contacto social que os porcos experimentavam com o seu treinador também parecia ser muito importante.

Ocasionalmente, durante algumas sessões, as falhas de equipamento resultaram em falta de recompensa alimentar na sequência de respostas corretas. Nessas ocasiões, os porcos continuaram a dar respostas corretas quando recompensados apenas com o reforço verbal e táctil do experimentador, que era também o seu principal cuidador.

