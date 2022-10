Trata-se de um imponente angelim-vermelho (Dinizia excelsa) cujo tamanho equivale a um edifício de 25 andares.

Cientistas chegam à árvore mais alta da Amazónia

Após três anos de planeamento, cinco expedições e uma caminhada de duas semanas pela selva, uma equipa de cientistas atingiu a maior árvore alguma vez descoberta na floresta tropical amazónica, um imponente exemplar do tamanho de um edifício de 25 andares.

A árvore gigante, cujo topo se estende para além da canópia na Reserva Natural do Rio Iratapuru no norte do Brasil, é uma dinizia excelsa de 88,5 metros de altura e 9,9 metros de diâmetro.

Os investigadores descobriram-na pela primeira vez em imagens de satélite em 2019 e uma equipa de investigadores, ecologistas e guias locais tentou alcançá-la no mesmo ano.

Mas após uma caminhada de dez dias em terreno difícil, exaustos, com poucos mantimentos e um membro da equipa a adoecer, tiveram de voltar para trás.

Mais três expedições à remota região do Vale do Jari, na fronteira entre os estados do Amapá e do Pará, levaram a várias outras árvores gigantes, incluindo a maior árvore de castanheira do Brasil alguma vez registada na Amazónia, com 66 metros de altura.

Árvores gigantes pesam até 400 mil toneladas

Mas a enorme dinizia excelsa permaneceu inalcançável até à expedição de 12-25 de setembro, durante a qual os investigadores percorreram 250 km de barco e mais de 20 km a pé através da selva montanhosa para a alcançar.

Um dos 19 membros da expedição foi mordido pelo que o médico da equipa pensa ser uma aranha venenosa.

Mas valeu a pena, diz o engenheiro florestal Diego Armando Silva, da Universidade Federal do Amapá.

"Foi uma das coisas mais belas que alguma vez vi. Simplesmente divino", disse Silva à AFP.

O grupo recolheu amostras que serão analisadas para descobrir, entre outras coisas, a idade da árvore (pelo menos 400 a 600 anos, de acordo com Silva) e a quantidade de carbono que armazena.

As árvores gigantes nesta área pesam até 400.000 toneladas, das quais cerca de metade é carbono absorvido da atmosfera, de acordo com Silva.

Apesar do seu isolamento, estes gigantes estão sob ameaça.

A madeira da dinizia excelsa é apreciada pelos madeireiros, e a reserva está a ser invadida por garimpeiros ilegais, disse Jakeline Pereira da ONG Imazon, que participou na expedição.

Nos últimos três anos, a desflorestação média anual na Amazónia brasileira aumentou 75% em comparação com a década anterior.

