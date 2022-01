Dois rins de um porco geneticamente modificado foram transplantados, com sucesso, para o corpo de um humano que estava em morte cerebral, revela um estudo publicado no American Journal of Transplantation.

Operação

Cientistas anunciam sucesso de transplante de rins de porco para corpo humano

Lusa Dois rins de um porco geneticamente modificado foram transplantados, com sucesso, para o corpo de um humano que estava em morte cerebral, revela um estudo publicado no American Journal of Transplantation.

O transplante de órgãos suínos em humanos promete aumentar o número de órgãos disponíveis para transplante e evitar milhares de mortes nos EUA todos os anos devido à escassez de órgãos, de acordo com a publicação científica.

"Embora o stress fisiológico no corpo não fosse um ambiente ideal para sustentar a função renal, os rins produziram urina e não foram rejeitados no curto prazo", lê-se no documento divulgado a propósito do trabalho dos cientistas agora publicado.

Os peritos consideram que o estudo fornece "informações importantes" e identifica várias áreas em que são necessárias pesquisas adicionais antes de o xenotransplante poder ser usado para ajudar a resolver a atual escassez de órgãos.

Cirurgia inédita permite transplante de coração de porco num ser humano Paciente encontra-se em condição estável três dias após esta cirurgia inédita. Iniciativa marca um passo na tentativa de conseguir usar órgãos de animais em transplantes que salvam vidas humanas.

"Este estudo fornece conhecimento que não poderia ser gerado em modelos animais e aproxima-nos de um futuro onde o fornecimento de órgãos atende a tremenda necessidade", defende o autor principal do trabalho, Jayme E. Locke, da Universidade do Alabama, citado em comunicado.

Segundo a publicação, na investigação foi usado um novo modelo humano pré-clínico para responder a várias questões críticas de segurança, por forma a promover este tipo de transplante em humanos vivos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.