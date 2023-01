O verão de 2022 mudou o clima de muitas cidades da Europa que atingiram temperaturas semelhantes à de outras cidades mais a sul.

Cidades europeias vão ter de fazer "esforço titânico" para se adaptarem ao calor

AFP O verão de 2022 mudou o clima de muitas cidades da Europa que atingiram temperaturas semelhantes à de outras cidades mais quentes, situadas a centenas de quilómetros a sul.

Em 2022 as cidades de vários países europeus conheceram temperaturas semelhantes às das cidades situadas a 425 quilómetros mais a sul, de acordo com uma análise publicada esta quarta-feira pela Callendar.

Esta empresa francesa especializada na avaliação de riscos climáticos analisou as temperaturas das cidades da Europa Ocidental (de países como França, Espanha, Portugal e Itália) no ano passado e comparou-as com as temperaturas registadas durante o período de 1991 a 2020.

O resultado mostrou que as cidades destes países tiveram temperaturas em média 1,38°C mais quentes do que o habitual e semelhantes às normalmente encontradas em locais a 425 quilómetros mais a sul e até mais longe.

2022 foi o segundo ano mais quente de sempre no Grão-Ducado Dezembro conquistou um novo recorde histórico de temperaturas máximas mais elevadas do último mês do ano e 2022 foi também o segundo mais ensolarado desde 1947.

Os dados, que podem ser vistos num mapa, mostram que em França, a cidade de Lille (norte do país) registou temperaturas equivalentes às normalmente registadas em Pau (sudoeste do país), e Cherbourg (noroeste), bem como às de Gijón (Espanha).

Já as temperaturas atingidas em Perpignan, no sul francês foram comparáveis às da região de Atenas e as registadas em Estrasburgo (leste de França) às de San Marino.

"O que estas comparações mostram é a extensão da anomalia que tivemos em 2022 e também o esforço titânico que será necessário fazer para adaptar as cidades às alterações climáticas", salienta Thibault Laconde, diretor-geral da Callendar, que está sediada na região parisiense.

Ano de 2022 foi o segundo mais quente na Europa e o quinto mais quente no mundo Depois de 2020, o ano que passou foi o mais quente no continente europeu, que registou temperaturas acima da média. A nível global foi o quinto mais quente de sempre.

"As cidades são construídas em função do seu clima histórico e não para temperaturas tão anormais, não se pode transformar Perpignan em algo parecido com Atenas de um dia para o outro", assinala.

"Toda a arquitetura, todo o planeamento urbano, as infraestruturas, até mesmo os hábitos dos habitantes têm de ser alterados", disse Laconde à AFP.

Inverno sem neve está a afetar turismo em toda a Europa Nas grandes estâncias de esqui da Europa, as temperaturas acima da média este inverno estão a prejudicar as receitas da temporada mais esperada para os amantes da neve.

Os últimos oito anos foram os mais quentes alguma vez registados no mundo, todos ultrapassando as temperaturas pré-industriais em mais de um grau, de acordo com o último relatório anual do programa europeu de alterações climáticas Copernicus (C3S), publicado em janeiro.

Na Europa, o continente que registou o aquecimento mais rápido, 2022 foi classificado como o "segundo ano mais quente", com os meses de verão a estabelecerem um novo recorde para todo o continente.

