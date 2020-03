A comuna vai assegurar a limpeza e desinfeção das casas de banho, várias vezes ao dia.

Cidade do Luxemburgo reabre três casas de banho públicas

(hdb) - A autarquia da cidade do Luxemburgo reabriu três casas de banho públicas.

As casas de banho da Place Guillaume II e da Place du Théâtre passam a estar abertas todos os dias, das das 8h às 18h, enquanto as instalações sanitárias do Cercle Cité (rue du Curé) ficam abertas apenas às quartas-feiras e aos sábados, das 8h às 15h.

A comuna da capital vai assegurar a limpeza e desinfeção das casas de banho, várias vezes ao dia.

