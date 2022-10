Uma iniciativa cidadã ultrapassou o milhão de assinaturas em sete países. A Comissão tem até 7 de abril para apresentar proposta de acabar com pesticidas sintéticos na UE até 2035.

Sociedade 2 min.

União Europeia

Cidadãos europeus pedem à UE para salvar as abelhas

Telma MIGUEL Uma iniciativa cidadã ultrapassou o milhão de assinaturas em sete países. A Comissão tem até 7 de abril para apresentar proposta de acabar com pesticidas sintéticos na UE até 2035.

A petição "Salvar as abelhas e os agricultores! Uma agricultura amiga das abelhas para um ambiente saudável" ultrapassou o milhão de assinaturas vindas de pelo menos sete países da União Europeia. A petição requer que agora a Comissão Europeia proponha medidas legais para eliminar os pesticidas sintéticos até 2035, com o propósito de "restaurar a biodiversidade e também incentivar os agricultores na transição para uma agricultura biológica".

Segundo informação da própria Comissão, haverá uma reunião nas próximas semanas entre os organizadores e responsáveis do executivo europeu, para serem discutidos os pormenores do documento. Haverá igualmente uma audiência pública no Parlamento Europeu, no prazo máximo de três meses.

De acordo com a legislação, a Comissão tem até 7 de abril de 2023 para apresentar a sua resposta oficial com um mapa das intenções que pretende levar a cabo: propor legislação, tomar outras iniciativas não legislativas ou não prosseguir com nenhuma ação. Qualquer uma destas respostas será publicada e justificada.

Esta é a sétima iniciativa de cidadãos a ultrapassar a barreira obrigatória de mais de um milhão de assinaturas recolhidas em pelo menos sete dos 27 países da União. Segundo a legislação, quando as petições públicas reúnem estas condições, a Comissão é obrigada a reconhecer o pedido dos cidadãos. Num comunicado, e de acordo com o que os comissários europeus têm sublinhado, "isto é uma prova de que os cidadãos europeus podem ajudar a criar novas políticas".

Qualquer europeu maior de idade pode lançar uma iniciativa (as informações estão disponíveis aqui), mas têm sido as grandes organizações, como a WeMove Europe, ou a Avaaz que conseguem através das assinaturas captadas em campanhas por email, reunir grande número de apoiantes.

A iniciativa de cidadãos é um instrumento de influência política que entrou em vigor após a assinatura do Tratado de Lisboa, em 2007, que deu também mais poderes e capacidade de iniciativa legislativa ao Parlamento Europeu.

Outras petições que, recentemente, foram submetidas à Comissão é o pedido de "um ambiente sem tabaco na EU e a primeira geração livre de tabaco em 2023", ou o pedido para proteger a herança agrícola europeia.

No site encontram-se também as iniciativas que estão a decorrer, e onde qualquer cidadão maior de 18 anos pode subscrever. Entre outras, estão em curso a criação de um sistema de recolha de garrafas de plástico, outra para parar o 5 G e outra para acabar com os subsídios à criação de animais para abate.

