Ciclovia entre Niederkorn e Esch-sur-Alzette já está operacional

Frank WEYRICH

Olhando para o mapa do Luxenmburgo, o corredor urbano entre Pétange e Esch-sur-Alzette faz lembrar uma banana. Situada ao longo deste percurso, a ciclovia nacional PC 8 recebeu, recentemente, um novo traçado em linha com os princípios de mobilidade sustentável.

Na antiga ciclovia entre Esch-sur-Alzette e Belval, era necessário pedalar quatro quilómetros para percorrer uma distância de dois quilómetros. Mas com o viaduto Studentewee, inaugurado na sexta-feira passada, permitiu reduzir consideravelmente esta distância, proposta também interessante para os turistas.

Concebida também como uma infraestrutura turística, o percurso foi desenvolvido principalmente fora das localidades. De acordo com a estratégia do Governo, o principal objetivo das ciclovias é ligar escolas, estações ferroviárias e áreas empresariais, a fim de convencer o maior número possível de utilizadores das estradas a optarem pela bicicleta.

Troços independentes formam ligação contínua

Nos últimos anos, muito tem sido feito no que respeita à mobilidade entre Niederkorn e Belvaux. À semelhança de um puzzle, várias peças individuais têm sido gradualmente reunidas para formar uma ciclovia completa e contínua. O primeiro novo troço liga o bairro residencial Hondsbësch em Niederkorn e a antiga estação ferroviária.

A pista ao longo da encosta sobre os carris à ponte sobre a linha ferroviária está ativa desde o outono de 2021. A antiga ponte foi removida em novembro de 2021 e desde então foi substituída por uma infraestrutura mais moderna. No outono passado foi aberta ao tráfego dentro do horário previsto. Assim, a ligação entre Niederkorn e Differdange foi estabelecida numa via separada.

O troço que vai desde o cruzamento principal até ao Parque dos Chiers também foi concluído durante o ano passado. Entre o centro comercial e a escola internacional, a nova secção e o espaço envolvente estão mais acolhedores. Através da Woiver Street, o percurso continua em frente em direção a Belvaux. Uma outra ligação, mais curta, foi criada entre a estação de comboios de Belvaux-Soleuvre e a comuna. Aqui o caminho existente foi alargado para satisfazer os requisitos de uma ciclovia nacional.

Para o resto do percurso, até Belval, foi utilizada a infraestrutura existente. A junção de vários troços independentes tornou possível uma ligação contínua longe do tráfego automóvel sobre uma grande parte deste território do sul. O PC 8 liga, assim, as principais localidades entre Niederkorn e Esch-sur-Alzette. Apenas a sinalização permanece incompleta, o que poderá levar as pessoas que não estão familiarizadas com a área a questionarem-se, em alguns pontos do percurso, por onde é o caminho.

