Cientistas estão a pedir aos ciclistas do Grão-Ducado para fixar sensores às bicicletas durante uma semana para analisar a qualidade do ar do país.

Ciclistas podem ajudar a medir os níveis de poluição atmosférica no Luxemburgo

Heledd PRITCHARD Cientistas estão a pedir aos ciclistas do Grão-Ducado para fixar sensores às bicicletas durante uma semana para analisar a qualidade do ar do país.

Investigadores do Instituto de Investigação Sócio-Económica do Luxemburgo (LISER) apelaram aos ciclistas do Grão-Ducado para que os ajudem a medir os níveis de poluição atmosférica no país, que tem uma das taxas mais elevadas da UE em termos de propriedade de automóveis e onde o transporte representa cerca de dois terços das emissões de gases com efeito de estufa.

Basta fixar um sensor à bicicleta durante sete dias, para que os ciclistas possam analisar a qualidade do ar das suas viagens ao utilizar um painel de informação on-line que irá permitir aos investigadores do LISER medir a qualidade do ar.

O governo tem intensificado os seus esforços nos últimos anos para encorajar mais pessoas a abandonar o volante e dar ao pedal, distribuindo até 600 euros em subsídios para bicicletas elétricas. No entanto, os críticos argumentam que o país continua a ficar muito atrás de outros países no que diz respeito às suas instalações de ciclismo, com os ciclistas a apelarem aos funcionários para investirem mais em infra-estruturas e na melhoria da segurança rodoviária.

Algumas cidades, como Paris e Bruxelas, utilizaram os bloqueios pandémicos para melhorar as instalações dos ciclistas, mas não houve tais mudanças no Luxemburgo. "O Luxemburgo tem sido particularmente resistente ao desenvolvimento de infra-estruturas para ciclistas e a cidade é altamente contra uma política que retira espaço ao automóvel", disse Cyrille Medard De Chardon, investigador de desenvolvimento urbano e mobilidade da LISER, ao The Luxembourg Times no início deste ano.

Metade das bicicletas vendidas na Europa serão elétricas até 2025, disse Claus Fleischer, chefe executivo de um dos maiores fornecedores de peças de bicicleta eletrónica da Europa, Bosch eBike Systems, em julho.

O Luxemburgo, onde dois terços de todas as viagens têm lugar em automóveis, começará a disponibilizar dinheiro para compensar as emissões de dióxido de carbono provenientes de viagens de trabalho de ministros e funcionários públicos a partir de 2023, disse o Primeiro-Ministro Xavier Bettel no seu discurso sobre o estado da nação no mês passado. O país também vai investir em centros de carregamento rápido para carros elétricos, acrescentou Bettel.

Os veículos eletrónicos - contando tanto os híbridos totalmente elétricos como os híbridos plug-in - representavam apenas 1,5% da frota automóvel luxemburguesa em setembro do ano passado, de acordo com um relatório do Tribunal de Contas Europeu em abril, que concluiu que viajar pelo continente num veículo elétrico continua a ser impraticável devido à falta de estações de carregamento.

O governo luxemburguês instou os automobilistas a instalar estações de carregamento, salientando que está disponível uma assistência de até 1.200 euros. O novo projeto do LISER pede que os ciclistas estejam disponíveis para participar no estudo em novembro. Os participantes serão ensinados a instalar o sensor nas suas bicicletas e utilizar o painel de informação e poderão ser convidados para entrevistas virtuais.

