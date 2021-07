93 pessoas perderam a vida nas chuvas torrenciais que assolaram o Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e Países Baixos, desde quarta-feira à noite. Um cenário desolador que ninguém esperava nos meses mais quentes do ano.

Sociedade 89 3 min.

Chuvas torrenciais

As cheias que tomaram a Europa de surpresa em pleno verão

Ana Patrícia CARDOSO 93 pessoas perderam a vida nas chuvas torrenciais que assolaram o Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e Países Baixos, desde quarta-feira à noite. Um cenário desolador que ninguém esperava nos meses mais quentes do ano.

O nível das águas ainda não baixou, os danos ainda não foram contabilizados, o número de mortes e desaparecidos ainda pode aumentar. No rescaldo da tempestade que destruiu casas, alagou cidades inteiras e causou a morte de quase uma centena de pessoas, ainda é difícil acreditar nas imagens que nos chegam. Mas estas falam por si (ver galeria abaixo).

As fortes chuvas que caíram na Europa central na quarta-feira atingiram sobretudo a Alemanha, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. Rapidamente, o cenário escalou para uma situação descontrolada, com várias casas e estabelecimentos inundados e pessoas que perderam tudo de repente.

"Ai, meu Deus, a água vem com uma força que nos engole a vida inteira" Echternach é um cenário de desolação, com centenas de pessoas a serem resgatadas de barco e a deixarem para trás a vida que levaram anos a construir. Na capital, o pesadelo da noite de quarta regressou ao final da manhã de quinta. As histórias de quem avalia perdas, estragos e as memórias que a tempestade levou.

Na manhã seguinte. à luz do dia o cenário era devastador. No Luxemburgo, Echternach e Vianden tiveram de ser parcialmente evacuadas.

A situação no terreno foi "dramática", descreveu Xavier Bettel, em conferência de imprensa, quando anunciou que o Governo decretou situação de "catástrofe natural". O primeiro-ministro passou a quinta-feira a visitar os locais mais afetados, como o bairro do Grund, na cidade do Luxemburgo, Larochette, Rosport e Echternach.

Os estragos totais no países rondarão os 50 milhões de euros, avançaram as seguradoras. Foi exatamente este o valor acionado pelo Governo para prestar apoio, de imediato, a pessoas individuais e empresas.

Fotogaleria. Inundações no Grund A chuva intensa desta quarta-feira deixou as zonas de Clausen, Grind e Pfaffenthal inundadas. A célula de crise foi acionada em todo o país.

O Conselho de Governo decidiu ainda que o regime de desemprego parcial em casos de força maior pode ser aplicado a qualquer empresa que, devido ao mau tempo, esteja a passar por dificuldades económicas, ou seja incapaz de continuar a sua atividade habitual.

Apesar de não se registarem mortes até ao momento - ao contrário dos países vizinhos - há pelo menos 400 pessoas realojadas no Grão-Ducado e muitos prejuízos e danos a contabilizar.



89 Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Guy Jallay Guy Jallay Anouk Antony Guy Jallay Guy Jallay Ettelbruck Guy Jallay Ettelbruck Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Anouk Antony anouk Antony anouk Antony Anouk Antony anouk Antony Sibila Lind Anouk Antony Anouk Antony Sibila Lind Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Sibila Lind Anouk Antony Xavier Bettel visita o Grund Sibila Lind Sibila Lind Anouk Antony Anouk Antony Sibila Lind Anouk Antony Anouk Antony Sibila Lind Sibila Lind Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Sophie Hermes Gerry Huberty Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Guy Jallay Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Liceu Emile Metz Anouk Antony Liceu Emile Metz Anouk Antony Liceu Emile Metz Anouk Antony Liceu Emile Metz Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Anouk Antony Gerry Huberty Gerry Huberty

A Alemanha é, dos países a lutar contra a fúria das águas, o mais atingido, com 81 das 93 mortes confirmadas (as restantes 12 foram registadas na Bélgica). As regiões da Renânia do Norte-Vestefália e Renânia-Palatinado são as mais afetadas e a chanceler Angela Merkel já descreveu o cenário como uma verdadeira "uma "catástrofe" e uma "tragédia" que disse ser difícil de descrever por palavras. "Estou chocada com os relatórios que estou a receber de áreas que estão completamente submersas. Há muitos pelos quais ainda devemos estar preocupados e tudo será feito para encontrar aqueles que estão desaparecidos", afirmou numa declaração. Em alguns locais, as forças armadas alemãs estão mesmo a prestar apoio, com 200 soldados e veículos blindados para ajudar a evacuar os residentes.

Em Liège, na Bélgica, a subida do nível do rio Meuse obrigou as autoridades a aconselhar milhares de residentes nos bairros ribeirinhos a abandonarem as casas. De acordo com as estimativas da região da Valónia, o nível da água subiu 1,50m. Grande parte da cidade de Angleur, na fronteira com Liège, nas margens do Ourthe, foi também inundada.

Nos Países Baixos, vários distritos de Maastricht tiveram de ser evacuados, uma vez que foram duramente atingidos pelo mau tempo.



Ainda são esperadas chuvas para os próximos dias, com a tempestade a deslocar-se para a Suíça.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.