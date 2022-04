Primavera fai fazer uma pausa no Grão-Ducado.

Meteorologia

Chuva regressa no fim de semana

Catarina OSÓRIO Primavera fai fazer uma pausa no Grão-Ducado.

Depois de uma Páscoa soalheira a chuva vai regressar ao Grão-Ducado já no próximo fim de semana.

Segundo as previsões do Meteolux, o tempo vai manter-se primaveril até sexta-feira, altura em que está prevista uma descida das temperaturas acompanhada de chuva, sobretudo no domingo.

Na quarta-feira o sol vai continuar com as máximas a rondar os 15 graus e mínimas de 6. Na quinta-feira e sexta-feira os termómetros sobem mais um pouco para os 18 graus de máxima com as manhãs e noites mais frescas.

No sábado, apesar de as temperaturas se manterem, está prevista alguma nebulosidade e queda de chuva. No domingo os termómetros descem até aos 12 graus de máxima com as mínimas a rondarem os 8. Já a chuva deverá cair com mais intensidade por alguns períodos de tempo, alternando com algumas abertas.

