Chuva. Máscaras molhadas não são eficazes

A chuva pode afetar a eficácia das máscaras de proteção, sobretudo das descartáveis.

Com a chegada das chuvas ao Grão-Ducado, e aos restantes países do centro da Europa, o uso obrigatório das proteções faciais enfrenta um novo dilema, já que, uma vez molhada, a máscara deixa de ser um escudo protetor contra a propagação do novo coronavírus.

O alerta foi deixado aos microfones da rádio Europe 1 pelo médico Jimmy Mohamed. Basta uma pinga de chuva para inutilizar as máscaras, sobretudo as descartáveis. O ideal, diz, é "atirar para o lixo".

Neste caso específico, as chamadas máscaras sociais, feitas de pano ou outros materiais, são mais eficazes se se molharem. De qualquer forma, é aconselhável ter mais do que uma máscara na mala ou no bolso, para evitar possíveis constrangimentos. A título de exemplo, enquanto que no Grão-Ducado, o uso obrigatório da máscara não se aplica a espaços ao ar livre, em Metz ou até mesmo em Paris, a situação muda de figura. Assim, para evitar multas ou chamadas de atenção, o ideal será mesmo uma proteção facial suplente.

