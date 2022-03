Temperaturas negativas estão previstas para o próximo sábado.

Chuva e frio regressam esta semana ao Luxemburgo

Foi sol de pouca dura. O tempo primaveril que se faz sentir no Grão-Ducado tem os dias contados, pelo menos durante esta semana. Segundo as previsões do Meteolux os termómetros voltam a descer nos próximos dias, atingindo mesmo temperaturas negativas no próximo sábado.

De acordo com o boletim semanal a chuva poderá estar de regresso já esta terça-feira com as temperaturas máximas a rondarem os 16 graus. Para quarta-feira está previsto céu nublado com alguns aguaceiros com os termómetros a não ultrapassarem os nove graus de temperatura máxima. A mínima deverá rondar os cinco graus.

O céu vai continuar nublado até sexta-feira com os termómetros a rondarem os oito graus de máxima e mínimas previstas de um grau.

O sol deverá regressar no sábado, mas com as temperaturas a baixarem ainda mais para os seis graus de máxima e as mínimas a rondarem os três graus negativos.

